維達國際中期純利升6% 股價急挫12%

下半年推新品改善產品結構

維達昨日績後股價一度急挫，最低曾見19.86元，最終收跌12%報20.55元，並創近6個月低位。按固定匯率換算11.0%計，集團上半年總收益達90.85億元，增長19.0%。若以業務分部劃分，紙巾及個人護理分部各佔總收益83%及17%；銷售渠道方面，來自電商收益佔總收益則升至38%。

集團行政總裁李潔琳表示，高端、高毛利產品帶動集團收益，而集團將於下半年推出新產物，而未來產品研發主要圍繞高端產品，以進一步改善產品結構。她預計，下半年市場需求穩健，現時佔比達三成的高端及高毛利產品比例將持續增長，並相信電子商務佔集團整體收益佔比亦會繼續提升。

另一方面，維達上半年毛利率錄37.4%，按年下跌1.1個百分點。李潔琳表示，為避免疫情影響，集團早於木漿價格較低時增加相關儲備，加上集團亦會透過調整促銷價格、提升產品結構等方式，以應對成本壓力。至於近期木漿價格處於較高水平，並有回落趨勢，而價格受環境因素影響，難以預測下半年走勢。