年初爆新疆棉抵制事件 Burberry內地同店銷售反彈九成

Burberry表示，外圍環境仍然嚴峻，而與去年相比，主線門店及網店的減價促銷活動銷售額錄雙位數倒退，銷售點業務持續萎縮，但可比門店銷售額現已恢復至新冠病毒肺炎疫情前水平。集團於首財季零售收入錄4.79億英鎊（約51.4億港元），較去年同期2.57億英鎊升86%。季內可比同店銷售則升九成，按季增長1%。

美洲地區錄3.4倍升幅

另一方面，在年輕客戶帶動下，內地及韓國期內分別錄得55%及九成增幅，刺激亞太地區銷售額按年增長27%。另美洲地區亦錄得3.41倍升幅。

集團預計，本財年經銷售額倒退1.14億英鎊，調整後營業利潤倒退4000萬英鎊（約4.28億港元）。

Burberry上月底公布，行政總裁Marco Gobbetti將於今年底離任。對於集團創意總監Riccardo Tisci會否跟隨其步伐離職，營運總監兼財務總監Julie Brown表示，對創意總監Tisci留任「十分有信心」。