萬洲太子爺自爆：與父衝突 頭撞玻璃櫃泄憤

騰訊指肇因：萬洪建非CEO提拔人選

另綜合新京報貝殼財經及騰訊旗下棱鏡報道，萬洪建表示在6月3日上午，已被罷免萬洲國際副主席的情况下，他在萬隆的辦公室與其洽談，提到兩件事，第一件是他計劃去內地與美國一段時間，將會較長時間離開香港，第二件是有關萬隆要提拔CEO（行政總裁）。

上月免職理由：對公司財物作不當攻擊

新京報引述萬洪建稱，當談及CEO委任時，萬隆反問「你聽誰講我要提拔CEO，我沒有跟任何人講過，誰告訴你的？」萬洪建則稱，自己主要想交流CEO人選問題，但雙方意見相左，萬洪建更被萬隆秘書請出去，萬洪建指「我完全崩潰。我大聲狂呼『滾！』」隨後發生他用頭撞擊玻璃牆櫃等事件。萬洪建又表示，「萬隆去年做了所謂的第十四五規劃，其打算還要任職5年以上，並沒有接班人的計劃」，指自己並無權利，更無與父相爭。騰訊報道則表示，根據萬洪建的文字推測，萬隆有意私下提拔的CEO人選並不是他。

值得留意的是，上述報道中提到萬洪建指的6月3日已遭罷免副主席一職。而翻查萬洲通告，公司當時未對外披露此事，直至6月17日才公布已向萬洪建發送書面免去其董事職務，並終止其作為集團執行董事及副總裁的服務，即時生效。免職理由是萬洪建近期對公司財物作出不當的攻擊行為，使公司認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。

上述報道亦未有披露萬氏父子兩人就哪一名高管的任職問題而發生糾紛，而事件發生後，集團曾公布執行董事Dennis Pat Rick Organ辭任，指其有意投入更多時間於其他個人承擔，自7月15日起生效。同時，Organ亦已辭任公司間接全資附屬史密斯菲爾德的董事、總裁兼行政總裁職務，自7月8日起生效。