小米手機出貨量超蘋果 全球第二 分析︰年尾新iPhone登場 優勢難維持全年

明報記者 鄺海盈

Canalys的報告稱，今年次季全球智能手機出貨量增長12%，較首季達27%的升幅有所減慢。不過，小米的市佔率由首季的14%，升至次季17%。排名第一的三星，市佔率則由22%下跌至19%。蘋果的市佔率為14%，跌至第三位。同為中國內地手機品牌的Oppo和Vivo，出貨量按年均增近三成，市佔率均為10%，躋身前五。

海外市場報捷 拉美非洲出貨倍增

Ben Stanton表示，小米迅速拓展海外市場，在拉美、非洲和西歐這三個市場的出貨量按年大增逾300%、150%和50%。小米的售價亦偏向大眾市場，以平均售價而言，分別比三星和蘋果便宜約40%和75%。他指出，小米與Oppo、Vivo有類似的定位，均希望提升高端產品的銷量，在全球供應鏈緊張的形勢下，預料小米的目標是取代三星頭號廠商的位置。

近年小米積極開拓海外市場，海外收入佔比連年提升（見圖）。小米創辦人雷軍於同日向員工發內部信，指小米已進入了全球多達100個地區市場，為十多個國家市場份額第一，目前境外市場營收佔比達半。他又透露，小米今年將投入逾130億元人民幣研發，並招聘5000名工程師。但他沒提及取代三星的目標，僅表示「期待能夠盡快真正坐穩世界第二」。

雷軍內部信 無提超越三星目標

小米股價昨日升4.82%，為升幅最大的藍籌股，收報28.25元，全日成交78.86億元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，小米股價飈升，明顯受消息帶動，值得留意的是其出貨量大幅增加，預計第二季的銷售額大增可帶動盈利增長。他估計，小米排名上升是因近期推出的5G手機頗受歡迎，但蘋果於4至6月並沒有新機推出，因此成功超越蘋果。對於小米能否維持全球第二，他認為難以預料，因蘋果將於今年年尾推出新機，蘋果若重新「爬頭」屬自然之事。參考去年數據，小米於第二季的市佔率低於蘋果逾5個百分點，第四季蘋果出新產品後，差幅更拉大至11個百分點。