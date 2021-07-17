逾2000萬錢包試數字人幣 人行《白皮書》：將擴大試點

試點場景逾132萬個 累計交易金額約345億

《白皮書》披露，截至上月30日，數字人民幣試點場景已逾132萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包2087萬多個、對公錢包351萬多個，累計交易7075萬多筆、金額約345億元人民幣。

「小額匿名 大額依法可溯」

《白皮書》提到多項數字人民幣設計特點（見表），包括讓沒銀行帳戶的公眾可通過數字人民幣錢包享受基礎金融服務，讓短期來華的境外居民可在不開內地銀行帳戶下開立數字人民幣錢包，滿足日常支付需求。另外，央行數字貨幣可充分利用現有基礎設施及金融科技手段，實現不同央行數字貨幣系統間及其與傳統金融市場基礎設施間的互聯互通。

至於設計原則，包括支持與傳統電子支付系統間的交互，充分利用現有金融基礎設施，實現不同指定運營機構錢包間、數字人民幣錢包與銀行帳戶間的互聯互通，提高支付工具交互性。數字人民幣遵循「小額匿名、大額依法可溯」的原則。

按實名程度予錢包限額

《白皮書》指出，將根據實名強弱程度賦予各類錢包不同的單筆、單日交易及餘額限額。最低權限錢包不要求提供身分訊息，用戶於默認下開立的是最低權限的匿名錢包，可按需要升級為高權限的實名錢包。錢包分為個人、對公，前者由自然人和個體工商戶開設，後者由法人和非法人機構開設，亦按照載體分為「軟錢包」、「硬錢包」。

數字人民幣將與實物人民幣並行發行，人行表示，只要存在對實物人民幣的需求，就不會停止實物人民幣供應或以行政命令對其進行替換。