5新股昨首掛 康聖環球跌逾7%最差

環球新材曾炒高三成

康聖環球公開發售超購542倍，吸引逾50張「頂頭槌飛」，每名大戶獲派5.6萬股。不過以昨日表現，昨日帳面已蝕4萬元，每張飛連本帶息料蝕7萬元。

環球新材（6616）曾炒高三成，收市升13.8%，報3.7元；每手1000股，每手帳面賺450元；全日成交3.6億元。物管股康橋悅生活（2205）跌1.1%，報3.64元，每手帳蝕40元。中國通才教育（2175）無升跌。融信服務（2207）微升0.4%，收報4.9元。

三巽下周一掛牌 暗盤微升

此外，內房三巽控股（6611）下周一（19日）將掛牌，昨日於輝立暗盤收市升0.6%，報4.78元。盤中成交187萬股。每手1000股，每手帳面賺30元。於富途暗盤跌0.4%，報4.73元。

三巽本次上市僅獲1.6萬人認購，公開發售超購2.2倍。一手中籤率35%，認購4手穩中一手。乙組人士僅有4名，中籤率100%，認購最多的一人申請450萬股，450萬股全中。

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