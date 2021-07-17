理想傳最快8月港上市 蔚來因自身問題卡關

據《騰訊一綫》報道，雖然理想赴美上市不足一年，但考慮到新能源板塊正值市場大趨勢，若要等足上市兩年後再以第二上市回港，公司擔心面對屆時的市場變化，會為其募資面臨更多不確定性，故急於回港募資。報道又估計，公司遞表約3個月後可在港掛牌，意味若申請過程順利，預計理想將於8月底在港上市。理想至截稿前未有回應。

蔚來傳3月秘密交表 港交所未審批

至於另一電動車企蔚來，《騰訊一綫》指出，其實公司早於今年3月中已秘密交表，但因自身問題遲遲未能獲得港交所審批，反而小鵬「遲來先上岸」；蔚來至截稿前未有回應。不同於小鵬和理想的雙重上市，由於蔚來2018年9月已在美國掛牌，按照港交所的規定，蔚來已滿足回港第二上市條件。

中美近年交惡，加上中國收緊企業海外上市的審批，引發更多中概股回流香港。彭博昨日引述消息稱，中央計劃讓赴港上市的公司豁免申請網絡安全監管機構的批准，從而為選擇香港而非美國掛牌的互聯網公司消除憂慮；中證監及國家網信辦未有回應。消息刺激港交所股價做好，昨收市升3.8%，報524元。

彭博：中央擬赴港上市公司免網安審查

據報，在內地監管官員近期與投行等機構的會議上，透露擬對赴港上市不做正式網絡安全審查要求的安排，只有選擇赴美上市的公司，才需要進行正式的審查，以確保其遵守中國法律。消息人士又稱，根據最新框架，包括來港上市的IPO活動，均需要中證監的批准。市場人士認為，對赴港上市的批准程序要比赴美國簡單。

此前，網信辦曾發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，列明擁100萬或以上客戶資料的企業，赴境外上市時須申報審批，以防數據外泄。當時未有明確表示新規則草案是否適用於香港，引起市場疑慮。

明報記者

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