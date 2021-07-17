加籍華人創立 歐美多地禁經營

自幣安開展股票代幣買賣服務，加拿大安大略省及日本監管機構罕見自6月下旬發聲，指幣安未有在當地註冊經營服務或按法規經營服務，之後英國、開曼群島、意大利、立陶宛及香港等監管機構發聲明，罕見一致力阻幣安的服務。

准客戶直接用港元等買加密幣

幣安本身由加籍華人趙長鵬創辦，但自中國2017年9月起落實禁止加密幣交易後，趙長鵬將總部由上海遷往日本。幣安平台最大特色是提供過百種加密幣買賣，幣安香港網站繼續顯示，除原先提供的股票代幣服務，其容許客戶直接用港元、新台幣等買加密貨幣，並可使用信用卡及經第三方支帳，提供的買賣彈性頗大。幣安同時有發行本身的虛擬貨幣「幣安幣」，最大特色是全球少數會每季銷毀部分已發行貨幣，以維持穩定的供應量。到昨晚本報截稿止，幣安幣值達475.57億美元，為全球市值第四大加密幣。