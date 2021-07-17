證監：幣安或涉「證券」業務屬違法 4月推股票代幣交易 昨日急叫停

明報記者 陳偉燊、胡學能

幣安昨在官網宣布，即時起用戶不能再購買股票代幣，目前持有股票代幣的用戶可在未來90天內出售或持有股票代幣，今年10月14日協調世界時（UTC）晚上7時55分後，官網將不再支援任何股票代幣，用戶將無法再手動賣出或平倉，官網上的所有股票代幣頭寸將於10月15日下午1時半平倉。

官網10月中停支援賣出股票代幣

幣安在今年4月起，先後推出多隻股票掛鈎的代幣產品，讓客戶在平台上交易追蹤蘋果公司（美：AAPL）、Coinbase（美：COIN）、微軟（美：MSFT）、Microstrategy（美：MSTR）及特斯拉（Tesla，美：TSLA）5隻美股表現的代幣，此產品隨即惹來多國監管機構關注。不過，幣安昨日沒交代叫停產品的原因。

證監：未獲牌發售代幣或違法

證監會昨指出，相關股票代幣所附帶的權利可能沒有向投資者全面披露，若平台不受規管，便可能沒有獨立第三方對其進行任何盡職審查或審核，以確認該相關股票代幣實際上已相應地獲相關股份的存管投資組合支持的陳述是否真確。當局強調，股票代幣可能構成《證券及期貨條例》所指的「證券」而受其監管，無論是在港進行還是以香港投資者作為股票代幣的推廣及分銷目標，須領牌照，未獲發牌者在港發售有關代幣則可能違法，一經定罪須受刑事制裁。

證監會的聲明又指出，曾接獲投資者投訴，指他們在不受規管平台開設的帳戶提取法定貨幣或虛擬資產時遇到困難。證監會發言人並無就投訴具體內容作進一步評論。魏建新警告，若有關平台終止運作、倒閉或遭黑客入侵，投資者可能會面臨損失在該平台上持有的全部投資的風險。

財庫局今年中諮詢 暫未立法

現時在港若只買賣非證券型加密資產的「虛擬資產平台」，一般毋須領牌。交易平台可經數字資產監管框架，申請證券交易1號牌及提供自動化交易服務的7號牌，並面向專業投資者。不過，財經事務及庫務局在今年中，就監管虛擬資產服務提供者的規範作公眾諮詢，至今未立法，因此監管當局只能透過刊發聲明表明立場，形同「出口術」，暫未見有實際行動。