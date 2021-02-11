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次季補價破138億 兩年半新高

【明報專訊】樓市氣氛轉活，發展商致力部署發展住宅項目。地政總署昨日公布，今年次季補地價總金額逾138.1億元，為近10季度、即兩年半新高。該署資料顯示，興勝創建（0896）與南豐合作發展的元朗唐人新村項目，地盤面積約81,053方呎，以2.6848億元完成補地價，以可建樓面81,053方呎計，每方呎樓面補價約3312元。

興勝創建2019年曾就項目向城規會申請增加地積比率，擬以1.2倍作發展，擬建9幢6層高住宅大廈及1層2層高的會所，將提供162個、平均面積約600方呎的住宅單位，涉及樓面約97,264方呎，惟興勝及後撤回有關申請。

興勝等唐人新村項目補價逾2.68億

另屋宇署今年5月共批出17份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、1項商業發展、1項工廠及工業發展，以及7項社區服務發展。獲批圖則的住宅及商住項目中，規模以會德豐與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12期最大，獲批建3幢52層高分住宅大廈和休憩設施，另設4層的停車場以及1層的平台，總樓面約96.2萬方呎。資料顯示，項目將供1217至2000個住宅單位，以可建單位上限計，單位平均面積則僅約480方呎，是日出康城各期中最細。

此外，新意網（1686）2018年以逾54.56億元、每方呎樓面地價4500元投得的將軍澳環保大道數據中心用地，獲批建2幢10層高數據中心，總樓面約121.24萬方呎。

相關字詞﹕南豐集團 興勝創建 唐人新村 新意網 日出康城第12期 會德豐 屋宇署 補地價 地政總署

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