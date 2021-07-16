倚雲山莊洋房實呎首破10萬創紀錄

新地郭氏家族1.59億 內部轉讓華景園單位

土地註冊處顯示，淺水灣華景園1座高層B室，連3個車位於上月底以1.59億元易手，實用面積2491方呎，實呎63,830元，買家為CARUCCI LIMITED，公司董事分別為帝國集團已故創辦人郭炳湘的3名子女，郭基俊、郭蕙珊及郭基浩。

上述單位原業主為SUNSYID TRADING COMPANY LIMITED，公司董事包括朱蘊芯及鍾華生，據悉，朱蘊芯是郭氏家族旗下私人公司的總經理，是次成交料為家族資產內部轉讓，1989年以737.15萬元購入及2個車位、1992年再以8萬元購入多一個車位，共涉745.15萬元。

天晉1房838萬沽 創屋苑同類新高

大型屋苑方面，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉IIIA期1A座高層D室，實用面積366方呎1房戶，以838萬元沽出，實呎22,896元，創屋苑分層1房戶做價新高。原業主2014年574.8萬購入，帳面賺約263.2萬元或約46%。屋苑1房單位對上成交紀錄為IIIA期3B座低層D室，實用面積355方呎，今年5月份830萬元易手，是次成交價略高於舊紀錄。

現崇山2房實呎再破2萬

市場人士稱，黃大仙現崇山6B座中層D室，實用面積526方呎，以1068萬元成交，實呎20,304元，逼近屋苑同類分層呎價紀錄。原業主於2014年以668萬元購入上址，帳面獲利400萬元或約60%。資料顯示，屋苑標準分層2房戶呎價紀錄，於2018年7月由5B座極高層D室所創下，以1080萬元成交，實呎20,650元，是次成交呎價與該紀錄距離不足2%。