恒地美利道商廈命名The Henderson 李家誠：彰顯項目重要性 冀與當代標誌建築並駕齊驅

預計2023年落成 港首個引入曲面玻璃幕牆項目

他續稱，The Henderson 為一座世界級的建築藝術傑作，期望這座智慧型大樓，突破傳統商廈的既有模式，成就智能商務的長足發展，項目預計2023年落成。

The Henderson是扎哈‧哈迪德建築事務所在香港的首個商業建築設計項目，大樓外形設計承襲「曲線女王」扎哈‧哈迪德的優雅曲線風格，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感，演繹出花蕾的層層結構，回應大自然的有機與不規則之美，落成後將進一步提升香港的城市景觀。為了塑造出立體雕塑的外形，The Henderson特別引入了曲面玻璃幕牆，此是本港首個採用這嶄新設計和技術的建築項目。

另新世界（0017）再沽售非核心物業，土地註冊處顯示，由新世界持有的柴灣泰民街康翠臺商場2樓共50個車位，上月中以5968萬元易手，即平均每個車位成交價約119.36萬元。買家為堅隆有限公司，公司董事為具內地背景的蔡日杰。

新世界近6000萬 沽柴灣康翠臺車場

翻新工廈項目觀塘THE ICON再錄蝕讓成交，土地註冊處顯示，項目中層7室，面積302方呎，上月底以250萬元易手，呎價8278元。原業主2016年11月以約318.76萬元購入，持貨約4年半，帳面蝕68.76萬元離場或逾22%。

此外，戴德梁行昨日回顧工商物業市况，該行董事陳健珩表示，今年上半年錄得89宗逾1億元投資物業成交，超越去年全年79宗，涉及金額約431億元，按年上升97%，反映疫情受控，投資氣氛復蘇。另戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，政府落實興建北環線，古洞一帶的交通及周邊配套日趨完善，預計發展商將加快收購古洞地皮，同時預計下周五截標的古洞第24區住宅地，將獲不少發展商入標。