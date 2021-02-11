經濟

香港地產

恒地美利道商廈命名The Henderson 李家誠：彰顯項目重要性 冀與當代標誌建築並駕齊驅

【明報專訊】恒地（0012）2017年5月以232.8億元、每方呎樓面地價破紀錄逾5萬元投得的中環美利道商業地王，項目命名為The Henderson。恒地集團主席李家誠表示，The Henderson 除了彰顯項目的重要性，亦期望與世界各大城市的當代標誌性建築並駕齊驅，展現最前瞻的永續理念和創新思維。

預計2023年落成 港首個引入曲面玻璃幕牆項目

他續稱，The Henderson 為一座世界級的建築藝術傑作，期望這座智慧型大樓，突破傳統商廈的既有模式，成就智能商務的長足發展，項目預計2023年落成。

The Henderson是扎哈‧哈迪德建築事務所在香港的首個商業建築設計項目，大樓外形設計承襲「曲線女王」扎哈‧哈迪德的優雅曲線風格，以洋紫荊含苞待放的形態作為設計靈感，演繹出花蕾的層層結構，回應大自然的有機與不規則之美，落成後將進一步提升香港的城市景觀。為了塑造出立體雕塑的外形，The Henderson特別引入了曲面玻璃幕牆，此是本港首個採用這嶄新設計和技術的建築項目。

另新世界（0017）再沽售非核心物業，土地註冊處顯示，由新世界持有的柴灣泰民街康翠臺商場2樓共50個車位，上月中以5968萬元易手，即平均每個車位成交價約119.36萬元。買家為堅隆有限公司，公司董事為具內地背景的蔡日杰。

新世界近6000萬 沽柴灣康翠臺車場

翻新工廈項目觀塘THE ICON再錄蝕讓成交，土地註冊處顯示，項目中層7室，面積302方呎，上月底以250萬元易手，呎價8278元。原業主2016年11月以約318.76萬元購入，持貨約4年半，帳面蝕68.76萬元離場或逾22%。

此外，戴德梁行昨日回顧工商物業市况，該行董事陳健珩表示，今年上半年錄得89宗逾1億元投資物業成交，超越去年全年79宗，涉及金額約431億元，按年上升97%，反映疫情受控，投資氣氛復蘇。另戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，政府落實興建北環線，古洞一帶的交通及周邊配套日趨完善，預計發展商將加快收購古洞地皮，同時預計下周五截標的古洞第24區住宅地，將獲不少發展商入標。

相關字詞﹕戴德梁行 新世界 美利道地王 李家誠

上 / 下一篇新聞

中國第2季GDP升7.9% 遜市場預期 分析料恢復期較預測長 下半年中央或需再谷經濟
中國第2季GDP升7.9% 遜市場預期 分析料恢復期較預測長 下半年中央或需再谷經濟
恒指28000關得而復失
恒指28000關得而復失
莎莎首季港澳同店銷售升近四成 港零售回穩 周大福六福同期升逾倍
莎莎首季港澳同店銷售升近四成 港零售回穩 周大福六福同期升逾倍
迅銷第三季業績遜預期 下調全年收入預測
迅銷第三季業績遜預期 下調全年收入預測
國泰料客運運力年底回到疫前30％
國泰料客運運力年底回到疫前30％
港交所伙證監研碳交易中心可行性
港交所伙證監研碳交易中心可行性
台積電次季純利增11.2％ 研日本設立晶片廠 集團：計劃具戰略意義
台積電次季純利增11.2％ 研日本設立晶片廠 集團：計劃具戰略意義
董事長劉德音：無人希望台灣發生戰爭
董事長劉德音：無人希望台灣發生戰爭
黎氏企業與大股東遭入稟追討欠費
黎氏企業與大股東遭入稟追討欠費
康聖環球「大熱倒灶」暗盤跌7%
康聖環球「大熱倒灶」暗盤跌7%
恒大研派特別息 或冀刺激股價 屢傳財困 月底董事會議討論分派
恒大研派特別息 或冀刺激股價 屢傳財困 月底董事會議討論分派
「預先批核還息不還本」計劃 還款期再獲延長
「預先批核還息不還本」計劃 還款期再獲延長
藥明康德盈喜 料上半年多賺55%
藥明康德盈喜 料上半年多賺55%
星光文化擬入主 AKB48內地營運商
星光文化擬入主 AKB48內地營運商
Netflix進軍電玩市場 挖角fb前高層 維爾杜曾主管AR及VR內容
Netflix進軍電玩市場 挖角fb前高層 維爾杜曾主管AR及VR內容
鮑威爾：局方積極討論減買債
鮑威爾：局方積極討論減買債
遭沽空機構狙擊 Oatly跌逾5%
遭沽空機構狙擊 Oatly跌逾5%
張兆聰：內地引mRNA疫苗 復星醫藥候低吸
張兆聰：內地引mRNA疫苗 復星醫藥候低吸
葉創成：海吉亞醫療 冀集資收購保高增長
葉創成：海吉亞醫療 冀集資收購保高增長
技術取勝：華潤燃氣短線需守47元
技術取勝：華潤燃氣短線需守47元
盧駿匡：達目標價或觸及止蝕才沽貨
盧駿匡：達目標價或觸及止蝕才沽貨
國泰「谷針」抽獎 頭獎香港上空「飛一轉」
國泰「谷針」抽獎 頭獎香港上空「飛一轉」
Webb來港30年 冀本港恢復自由市場
Webb來港30年 冀本港恢復自由市場
按證組「熟齡男團」 推廣退休3寶
按證組「熟齡男團」 推廣退休3寶
劉思明：落後股輪流炒 小注中資券商股
劉思明：落後股輪流炒 小注中資券商股
周顯：人無遠慮 必有近憂
周顯：人無遠慮 必有近憂
譚新強：維珍銀河開太空旅遊新時代 是福還是禍？
譚新強：維珍銀河開太空旅遊新時代 是福還是禍？
湯文亮：盡早入市 坐享其「乘」
湯文亮：盡早入市 坐享其「乘」
港空姐移民美國 300餘萬買大屋
港空姐移民美國 300餘萬買大屋
投資移民 公司須設逾10職位
投資移民 公司須設逾10職位
盧楚仁：為了連任 老鮑放鴿
盧楚仁：為了連任 老鮑放鴿
屯門上嵐折實均呎1.84萬首推50伙 與同區御海灣II相若 全數單位折實低於539萬
屯門上嵐折實均呎1.84萬首推50伙 與同區御海灣II相若 全數單位折實低於539萬
芳菲1房286呎起 最快下周開示位
芳菲1房286呎起 最快下周開示位
倚雲山莊洋房實呎首破10萬創紀錄
倚雲山莊洋房實呎首破10萬創紀錄
次季補價破138億 兩年半新高
次季補價破138億 兩年半新高