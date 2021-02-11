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芳菲1房286呎起 最快下周開示位

【明報專訊】新盤戰再轉趨熾熱，市場觀望西南九龍長沙灣維港滙II即將開價之際，協成行旗下提供71伙的何文田勝利道全新盤芳菲，昨上載樓書，為協成行自2014年推出筲箕灣遠晴以來，7年來在港首個全新推售住宅新盤，項目最快下周開放示範單位，並開展銷售工作。

倚南4房特色戶3447萬沽 實呎3.6萬

樓高26層的芳菲，主打1房和2房戶，分別佔24伙及43伙，實用面積286至481方呎；另設4個連平台或天台特色戶，實用面積377至742方呎，最快下周開放示範單位。此外，市區一手特色戶持續具承接力，恒地（0012）旗下已屆現樓的鴨脷洲倚南，新售出35樓B室、屬4房間隔，實用面積952方呎連天台及平台，成交價3447.36萬元、實呎36,212元。倚南全盤106伙，自2014年底推出至今累售105伙，僅餘一伙1房標準戶待售。

中海外（0688）啟德跑道區維港1號銷情理想，帶動同區一手特色戶成交；保利（0119）旗下啟德龍譽，新售出一伙低座特色戶，為3座5、6樓B51室，實用面積918方呎連天台、複式3房間隔，成交價2754萬元、實呎3萬元，買家成交期為360日。新界方面，恒地牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山迎海第3期迎海‧星灣御，最新透過招標以5196.8萬元（連室內裝修和車位），售出23座地下及1樓複式A室，實用面積2794方呎連花園、實呎18,600元，買家成交期180日。

相關字詞﹕迎海‧星灣御 龍譽 倚南 維港滙II 芳菲 協成行

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