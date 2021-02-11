屯門上嵐折實均呎1.84萬首推50伙 與同區御海灣II相若 全數單位折實低於539萬

明報記者 盧浩鏘

預計2023年7月落成的上嵐，單位總數112伙，全屬1房單位，為近年區內罕見「清一色」提供1房單位新盤；是次首推50伙，以價單定價計平均實呎21,891元，提供最高16%直減折扣（7%即供折扣，3%K&K會員折扣、3%限時折扣、3%屯馬線折扣），整批折實均呎18,388元，與御海灣II首批折實均呎18,419元相若。

「清一色」提供1房新盤

不過，若與同區有「龍牀盤」之稱的菁雋、目前二手平均實呎19,850元相比，則低約7%。項目亦鄰近去年8月入伙的新地御半山，本月御半山未有二手成交，現時平均每呎叫價約1.9萬元。是次首推50伙，實用面積265方呎至290方呎，價單定價535.94萬至640.57萬元，扣除最高16%直減折扣後，折實價450.19萬至538.08萬元，折實實呎16,988至18,925元，景觀以景秀里同區樓景和屯門山景為主，個別向北單位有機會望濾水廠景。

265呎1房折實逾450萬入場

入場單位為實用面積265方呎的3樓B室，價單定價535.94萬元，折實價450.19萬元、折實實呎16,988元。若買家選用建築期付款，最高可享直減折扣為10%，與即供優惠差距6個百分點，而首批50伙，建築期付款價全數均低於576.51萬元，意味全數最高可承做九成按揭（連按保）。

全數單位最高可做九成按揭

建灝投資部經理鄭智荣表示，上嵐首批價單屬「Chill凡心動價」，今天開放位於荃灣楊屋道PLAZA 88的展銷廳及示範單位予公眾參觀，並於明天起正式收票，最快下周首輪開售。他續稱，上嵐另一賣點，是單位樓層高度為3.5米（約11呎5吋），可營造出不俗空間感； 另項目鄰近輕鐵景峰站，僅約5分鐘路程。

今日起開放示位 明日起收票

發展商亦為買家提供25%二按，最長還款期30年，首兩年息率為P減2.5厘 （P現為5厘），其後全期P加1厘。

建灝地產早於2019年8月，以逾2.44億元投得上述景秀里地皮，地皮呈三角形狀；以項目最高可建樓面37,574方呎計，每方呎樓面地價6499元，較當時每方呎樓面地價估值上限6000元高約8%。