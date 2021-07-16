經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

投資移民 公司須設逾10職位

【明報專訊】如有意移民到美國，有多種方法，分別為投資移民、技術移民及配偶移民。其中只要在美國留學畢業後在當地工作，即可申請美國工作移民簽證。配偶移民方面，只要是美國公民的配偶即可申請臨時綠卡，若為未婚配偶，可在到達美國後90天內與美國伴侶結婚，並成為合法夫妻，可申請綠卡及美國永久居民身分。

投資移民方面，美國每年有1萬個投資移民申請名額，申請人需年滿18歲，並滿足學歷、語言、職業等要求。投資方面，可選擇在美國指定的目標就業區（TEA）投資50萬美元（約390萬港元）；或非目標就業區投資100萬美元（約780萬港元），投資項目或公司能為美國人提供10個或以上的工作機會即可。

同時，申請人需證明其投資金額來源，申請人、配偶與21歲以下的未婚子女可同時獲得綠卡，與當地居民一樣享有教育福利並可就業，在取得綠卡5年後可獲美國公民身分。

技術移民分4種 須先獲美企聘用

技術移民方面，主要分為4種，包括第一優先（EB-1）的傑出人才移民，只要在科學、藝術、教育、商業、體育領域方面具備專業能力；或具至少3年教學或研究經驗的教授或專業研究人員，須由美國僱主作擔保人；或跨國公司的高級職員，因公司安排而調任到美國任職，須由美國僱主作擔保人等。

另一方面有第二優先（EB-2）的優秀人才移民、第三優先（EB-3）的技術及勞工移民及第四優先（EB-4）的特殊職業移民，都要求申請人在申請移民時獲美國公司聘用。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

中國第2季GDP升7.9% 遜市場預期 分析料恢復期較預測長 下半年中央或需再谷經濟
中國第2季GDP升7.9% 遜市場預期 分析料恢復期較預測長 下半年中央或需再谷經濟
恒指28000關得而復失
恒指28000關得而復失
莎莎首季港澳同店銷售升近四成 港零售回穩 周大福六福同期升逾倍
莎莎首季港澳同店銷售升近四成 港零售回穩 周大福六福同期升逾倍
迅銷第三季業績遜預期 下調全年收入預測
迅銷第三季業績遜預期 下調全年收入預測
國泰料客運運力年底回到疫前30％
國泰料客運運力年底回到疫前30％
港交所伙證監研碳交易中心可行性
港交所伙證監研碳交易中心可行性
台積電次季純利增11.2％ 研日本設立晶片廠 集團：計劃具戰略意義
台積電次季純利增11.2％ 研日本設立晶片廠 集團：計劃具戰略意義
董事長劉德音：無人希望台灣發生戰爭
董事長劉德音：無人希望台灣發生戰爭
黎氏企業與大股東遭入稟追討欠費
黎氏企業與大股東遭入稟追討欠費
康聖環球「大熱倒灶」暗盤跌7%
康聖環球「大熱倒灶」暗盤跌7%
恒大研派特別息 或冀刺激股價 屢傳財困 月底董事會議討論分派
恒大研派特別息 或冀刺激股價 屢傳財困 月底董事會議討論分派
「預先批核還息不還本」計劃 還款期再獲延長
「預先批核還息不還本」計劃 還款期再獲延長
藥明康德盈喜 料上半年多賺55%
藥明康德盈喜 料上半年多賺55%
星光文化擬入主 AKB48內地營運商
星光文化擬入主 AKB48內地營運商
Netflix進軍電玩市場 挖角fb前高層 維爾杜曾主管AR及VR內容
Netflix進軍電玩市場 挖角fb前高層 維爾杜曾主管AR及VR內容
鮑威爾：局方積極討論減買債
鮑威爾：局方積極討論減買債
遭沽空機構狙擊 Oatly跌逾5%
遭沽空機構狙擊 Oatly跌逾5%
張兆聰：內地引mRNA疫苗 復星醫藥候低吸
張兆聰：內地引mRNA疫苗 復星醫藥候低吸
葉創成：海吉亞醫療 冀集資收購保高增長
葉創成：海吉亞醫療 冀集資收購保高增長
技術取勝：華潤燃氣短線需守47元
技術取勝：華潤燃氣短線需守47元
盧駿匡：達目標價或觸及止蝕才沽貨
盧駿匡：達目標價或觸及止蝕才沽貨
國泰「谷針」抽獎 頭獎香港上空「飛一轉」
國泰「谷針」抽獎 頭獎香港上空「飛一轉」
Webb來港30年 冀本港恢復自由市場
Webb來港30年 冀本港恢復自由市場
按證組「熟齡男團」 推廣退休3寶
按證組「熟齡男團」 推廣退休3寶
劉思明：落後股輪流炒 小注中資券商股
劉思明：落後股輪流炒 小注中資券商股
周顯：人無遠慮 必有近憂
周顯：人無遠慮 必有近憂
譚新強：維珍銀河開太空旅遊新時代 是福還是禍？
譚新強：維珍銀河開太空旅遊新時代 是福還是禍？
湯文亮：盡早入市 坐享其「乘」
湯文亮：盡早入市 坐享其「乘」
港空姐移民美國 300餘萬買大屋
港空姐移民美國 300餘萬買大屋
盧楚仁：為了連任 老鮑放鴿
盧楚仁：為了連任 老鮑放鴿
屯門上嵐折實均呎1.84萬首推50伙 與同區御海灣II相若 全數單位折實低於539萬
屯門上嵐折實均呎1.84萬首推50伙 與同區御海灣II相若 全數單位折實低於539萬
芳菲1房286呎起 最快下周開示位
芳菲1房286呎起 最快下周開示位
恒地美利道商廈命名The Henderson 李家誠：彰顯項目重要性 冀與當代標誌建築並駕齊驅
恒地美利道商廈命名The Henderson 李家誠：彰顯項目重要性 冀與當代標誌建築並駕齊驅
倚雲山莊洋房實呎首破10萬創紀錄
倚雲山莊洋房實呎首破10萬創紀錄
次季補價破138億 兩年半新高
次季補價破138億 兩年半新高