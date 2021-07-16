投資移民 公司須設逾10職位

投資移民方面，美國每年有1萬個投資移民申請名額，申請人需年滿18歲，並滿足學歷、語言、職業等要求。投資方面，可選擇在美國指定的目標就業區（TEA）投資50萬美元（約390萬港元）；或非目標就業區投資100萬美元（約780萬港元），投資項目或公司能為美國人提供10個或以上的工作機會即可。

同時，申請人需證明其投資金額來源，申請人、配偶與21歲以下的未婚子女可同時獲得綠卡，與當地居民一樣享有教育福利並可就業，在取得綠卡5年後可獲美國公民身分。

技術移民分4種 須先獲美企聘用

技術移民方面，主要分為4種，包括第一優先（EB-1）的傑出人才移民，只要在科學、藝術、教育、商業、體育領域方面具備專業能力；或具至少3年教學或研究經驗的教授或專業研究人員，須由美國僱主作擔保人；或跨國公司的高級職員，因公司安排而調任到美國任職，須由美國僱主作擔保人等。

另一方面有第二優先（EB-2）的優秀人才移民、第三優先（EB-3）的技術及勞工移民及第四優先（EB-4）的特殊職業移民，都要求申請人在申請移民時獲美國公司聘用。

[黃清瑤 海外置業錦囊]