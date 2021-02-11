港空姐移民美國 300餘萬買大屋

Kathy原於香港任職空姐，2019年3月時移民到美國加州（California）。她表示，昔日曾到訪澳洲、新西蘭及英國等地，但考慮到小朋友教育及未來就業因素，最終決定移民到美國，「其實美國亦是移民大國，有許多來自香港、日本、韓國人士移居，生活上會比較容易適應。」

花3年辦手續 批出臨時綠卡後遷美

Kathy表示，辦理美國移民需時較長，移民前以大約3年辦理手續，至2019年批出臨時綠卡才到當地居住，住滿兩年續期並換領長期綠卡，在當地居住滿5年可申請成為國民。現時她育有一子一女，兒子於美國出生，她表示在美國生育與香港大致相同，生產後可與嬰兒共處一房，當地護士亦非常友善體貼。至於醫療費用方面，她表示美國醫療制度與香港截然不同，移民時已經要購買醫療保險，保險費用有平貴，主要視乎保額。她說：「在美國住院的付費方式與香港不同，病人只需繳付指定金額即可，其後醫療費用由保險公司『包底』。」簡單而言，入院時會由保險公司與醫院洽談病人需繳付費用，假設病人需繳付3000美元，此後即使醫療開支大增都由保險公司承擔。

Kathy丈夫從事旅遊業，早前以投資移民到當地，投資約為80萬美元（約624萬港元），並在當地設立公司。她表示，新冠疫情對生意有影響，惟隨着疫苗接種率提高，經濟及生意有望回復。而Kathy移居美國後首年任職全職媽媽，隨着子女逐漸長大，亦開始建立自己的事業。由於居所附近有大型暢貨中心（Outlet），因此開設網店「香港媽媽在美國」，協助客戶代購美國用品包括名牌、化妝品等。

各州消費稅不同 適應需時

在當地生活兩年有多，Kathy表示美國加州最大的優勢是活動空間大、天氣好，居所附近有海灘、森林，人口相對香港稀疏。由於有不少華人聚居，當地亦有許多港式餐廳，因此飲食方面不難適應。但要留意，當地有消費稅，以加州為例，消費稅約為9%至10%不等。在美國不同州份，消費稅會有所不同，甚至有些地方不需收取消費稅。她表示：「初期到美國，最難適應是到餐館用膳需要繳付15%小費。另外初到貴境時，司機協助搬運行李，一般都要繳付1至5美元小費，事實上以上都是本土美國生活習慣，外國人需時間適應。」

至於居住方面，Kathy取得綠卡後隨即前往當地置業，美國房屋類型主要分為分層單位（apartment）、共管公寓（condo）、獨立別墅（house）及聯排別墅（townhouse）。他們傾向購買共管公寓及獨立別墅，最終決定購買前者，主要是附近有鄰居，可以互相照應。而且美國人非常着重別墅的花園修葺，需要花時間用心打理。Kathy與家人當時以約50萬美元（約390萬港元）在當地購入一個兩層公寓，兩層面積合共1700方呎，設三房兩廁。

買樓先驗樓 賣方完成修葺方成交

在選擇物業時，他們會以學區作為首要揀選條件，另外治安、物業樓齡等亦是主要考慮因素。手續方面，倘若買賣雙方有意成交，買方需要自費聘請驗樓師，倘若物業需維修，一切由賣方負責，完成修葺後才可成交。

在新冠疫情下，全球民眾因要在家工作而對大型房屋需求大增，Kathy購買的物業現時已升值約兩成。根據美國聯邦住房金融局（FHFA）研究報告調查顯示，今年第一季，全美樓市價格按年增12.6%，按季增長3.5%。當中，愛達荷州（Idaho）升幅最強，按年升23.7%、猶他州（Utah）升19.2%及亞利桑那州（Arizona）升17.4%。美國100個主要城市之中，就99個地區的樓價都錄得漲幅，只有夏威夷檀香山（City and County of Honolulu）樓價在今年第一季下跌0.7%。

今年首季 美國百市樓價僅一下跌

當地樓市上升，除了當地是移民大國，人口由2011年的3億人上升至最新3.33億人口，以及當地新盤供應緊張，亦是重要原因。根據政府統計數據顯示，過去10年當地新盤供應指數由2010年9.3高位，曾下跌至2020年的3.45。今年1月美國50大城市的房屋庫存總量按年下降41.8%，大於去年12月按年跌38.6%。在疫情影響下，國民亦儲有一定消費力，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）數據顯示，2020年11月，首次房貸申請的數量按年升27.1%。

黃清瑤

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