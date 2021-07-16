譚新強：維珍銀河開太空旅遊新時代 是福還是禍？

【明報專訊】恭喜維珍創辦人布蘭森（Richard Branson，也預祝7月18日他的71歲生日快樂）創下太空旅遊壯舉，7月11日，乘坐他自己旗下維珍銀河（Virgin Galactic）的團結號（VSS Unity）飛船，成為了第一位進入「太空」的富豪（billionaire）！另一有太空夢的富豪馬斯克（Elon Musk），去了新墨西哥州（New Mexico）為布蘭森打氣兼送行；連輸了牙骱戰的另一富豪貝索斯（Jeff Bezos）也有發賀電，但他應該輸得有點不服氣；他也打算在7月20日，乘坐他的藍色起源（Blue Origin）火箭升空，只差9日，更氣憤的是他必認為布蘭森未有真正進入太空。國際標準以100公里高空的卡門線（Karman Line）為界（貝索斯計劃升穿），但美國標準只是50英里，約80公里高度，今次布蘭森的團結號，最高點只飛至約85公里，所以美國認可他已到過太空，但不符合國際標準（其實也不奇怪，美國在任何事情上，都慣性採取雙標）！