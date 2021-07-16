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經濟
2021年7月16日星期五
技術取勝
投資策略
中國第2季GDP升7.9% 遜市場預期 分析料恢復期較預測長 下半年中央或需再谷經濟
恒指28000關得而復失
莎莎首季港澳同店銷售升近四成 港零售回穩 周大福六福同期升逾倍
迅銷第三季業績遜預期 下調全年收入預測
國泰料客運運力年底回到疫前30％
港交所伙證監研碳交易中心可行性
台積電次季純利增11.2％ 研日本設立晶片廠 集團：計劃具戰略意義
董事長劉德音：無人希望台灣發生戰爭
黎氏企業與大股東遭入稟追討欠費
康聖環球「大熱倒灶」暗盤跌7%
恒大研派特別息 或冀刺激股價 屢傳財困 月底董事會議討論分派
「預先批核還息不還本」計劃 還款期再獲延長
藥明康德盈喜 料上半年多賺55%
星光文化擬入主 AKB48內地營運商
Netflix進軍電玩市場 挖角fb前高層 維爾杜曾主管AR及VR內容
鮑威爾：局方積極討論減買債
遭沽空機構狙擊 Oatly跌逾5%
張兆聰：內地引mRNA疫苗 復星醫藥候低吸
葉創成：海吉亞醫療 冀集資收購保高增長
技術取勝：華潤燃氣短線需守47元
盧駿匡：達目標價或觸及止蝕才沽貨
國泰「谷針」抽獎 頭獎香港上空「飛一轉」
Webb來港30年 冀本港恢復自由市場
按證組「熟齡男團」 推廣退休3寶
劉思明：落後股輪流炒 小注中資券商股
周顯：人無遠慮 必有近憂
譚新強：維珍銀河開太空旅遊新時代 是福還是禍？
湯文亮：盡早入市 坐享其「乘」
港空姐移民美國 300餘萬買大屋
投資移民 公司須設逾10職位
盧楚仁：為了連任 老鮑放鴿
屯門上嵐折實均呎1.84萬首推50伙 與同區御海灣II相若 全數單位折實低於539萬
芳菲1房286呎起 最快下周開示位
恒地美利道商廈命名The Henderson 李家誠：彰顯項目重要性 冀與當代標誌建築並駕齊驅
倚雲山莊洋房實呎首破10萬創紀錄
次季補價破138億 兩年半新高
技術取勝：華潤燃氣短線需守47元
【明報專訊】神威藥業10元阻力不輕（圖）
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