葉創成：海吉亞醫療 冀集資收購保高增長

管理去年回報近1.1倍「Fullgoal中國中小盤成長基金」的富國資產管理基金經理寧君在《Money Monday》第281期（1月4日出版）封面故事亦曾介紹海吉亞醫療的投資亮點，她當時表示：「醫院是一個管理難度特別大的行業，所以你可以不用太擔心競爭，其實優質供應是非常不足的；政府現在管得比較多的是藥品價格，醫院服務價格是要提升的，所以不用太擔心政府限制價格的問題。」

過去3年每年盈利均倍升 現市盈率156倍

從2017年至去年，海吉亞醫療收入增加1.35倍至14億元人民幣，經調整盈利幾乎每年升一倍至3.16億元人民幣，屬典型高增長股，可見寧君上述分析靠譜。

不過，海吉亞醫療股價上市以來勁升419%後，目前市值達593億元，估值不低，相等於去年市銷率35倍及經調整市盈率156倍，筆者正在思考繼續持有抑或減持，關注的是它日後盈利能否保持高增長以支持高估值。

過去三年海吉亞醫療盈利每年升近一倍，除了舊有業務有機增長外，亦受惠於收購同業；而該股現擬以6.41億元人民幣收購位於廣西壯族自治區賀州廣濟醫院，後者去年營業額及經調整盈利分別為3.62億元及3290萬元人民幣，換言之，收購價僅相當於約1.8倍市銷率及20倍市盈率。

市盈率高的上市公司若配股集資，用來收購低市盈率的同業，屬增加盈利的併購（accretive acquisition），短期便可提升每股盈利，之後若能產生協同效應提升被收購公司的盈利，更可提升上市公司的估值，20年前利豐便是以此方式壯大的佼佼者。

華平投資今年兩度減持 套現24.5億

海吉亞醫療去年底持有現金及金融資產近26億元人民幣，而筆者參考微創醫療（0853）上月發行可換股債券集資7億美元發展業務，認為海吉亞醫療現亦可考慮集資，進一步收購同業或投資興建新醫院，原因是內地對腫瘤醫療服務需求殷切，該行業未來一段時間可望維持高增長，需要更多優質供應。

事實上，上市前投資者、私募基金華平投資今年以來先後以每股53元及82.78元減持海吉亞醫療，涉及3500萬股，套現約24.5億元，仍無阻該股股價上升，可見市場需求殷切，它日後若發行新股集資，料亦有投資者承接。

[葉創成 創富倉]