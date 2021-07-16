遭沽空機構狙擊 Oatly跌逾5%

Spruce質疑誇大銷售額

Spruce Point警告，Oatly長遠有面臨破產的風險。它的沽空報告稱，雖然Oatly的植物性飲食時尚增長前景與ESG承諾備受投資者追捧，但投資者應關注其一些問題，包括在瑞典和美國失去市場份額、同類產品進入市場的門檻較低、競爭優勢不足、原料成本上漲，以及生產設施規劃不當等造成的供應挑戰，「我們認為Oatly會讓投資者非常失望，永遠無法實現盈利」。

Oatly反駁報告「虛假及誤導」

Spruce Point指出，Oatly給投資者的簡報顯示，該公司2018年在美國的收入估計為1200萬美元，但根據尼爾森公司（Nielsen）與瑞典刊物Umgas雜誌的數據，Oatly當年在美國的銷售額僅600萬美元。此外，若考慮到物流和運輸，Oatly的毛利率應比其聲稱的低6.4個百分點。Spruce Point又警告，該公司在6年內有3名核數師走馬上任，其財務總監及審計主席以往效力的公司曾涉及會計醜聞。

該沽空報告指出，自去年7月私募基金巨頭黑石（Blackstone）入股2億美元以來，Oatly的估值飈升近6倍，儘管證據顯示其市場份額同期有所下降。

（綜合報道）

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