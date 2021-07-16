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鮑威爾：局方積極討論減買債

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾連續第二天出席美國國會聽證會，昨晚向參議院銀行委員會作證時稱，聯儲局積極討論何時以及如何減慢買債速度。一些官員希望聯儲局先放慢按揭抵押證券（MBS）的購買速度，擔心購買MBS使房地產市場過熱。鮑威爾稱，無論是購買美國國債或MBS也會導致樓市轉強，而購買MBS對樓市的影響，可能比美國國債多一點，聯儲局稍後將繼續討論購買國債及MBS的事宜，而相比削減QE規模，聯儲局在加息問題面臨的考驗更大。

強調尚未考慮加息

鮑威爾表示，尚未考慮加息，而多數官員預計在2023年之前不會上調利率。不過鮑威爾也表明，如有必要，聯儲局會加快行動。他形容，當前的通脹是「史上獨一無二（unique in history）」，與勞動力市場收緊無關，而是來自經濟活動重啟帶來的衝擊，他認為當前寬鬆政策仍是適宜。

不過明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德（James Bullard）昨天表示，美國在就業及物價方面已有「顯著進展」，目前形勢足以使聯儲局開始縮減買債。隨着經濟活動重啟及企業招聘增加，美國就業市場持續改善。在截至7月10日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2.6萬，總人數降至36萬，是去年3月美國疫情惡化以來的新低。美股三大指數早段下滑。

（綜合報道）

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