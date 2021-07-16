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Netflix進軍電玩市場 挖角fb前高層 維爾杜曾主管AR及VR內容

【明報專訊】串流媒體巨擘Netflix（NFLX）準備進軍電玩遊戲市場，已聘用曾效力於美國遊戲開發商藝電（Electronic Arts，EA）及facebook（FB）的維爾杜（Mike Verdu）擔任遊戲開發副總裁，領導相關業務規劃。維爾杜加入Netflix前，擔任fb的擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）內容副總裁，負責將遊戲及其他內容引入fb旗下的Oculus虛擬實境頭戴裝置。

彭博社引述知情人士稱，Netflix計劃明年在其串流平台引入遊戲服務，訂戶在收看串流影片之餘，可免費玩遊戲，暫未有為遊戲另行收費的計劃。在美國等地，串流服務市場已相當飽和，令該公司急於尋找方法維持增長。Netflix股價早段向上。

彭博：遊戲業務助吸新客戶

維爾杜在軟件及遊戲領域經驗老到，早年曾創立了一家軟件公司為軍方提供軟件，他在1990年將公司出售後，與自己的團隊轉戰遊戲行業，先後在雅達利（Atari）、EA、Zynga等遊戲公司擔任要職，在他的手遊初創公司TapZen被Kabam收購後，他成了Kabam的總裁。在他漫長的遊戲生涯中，曾負責領導 《魔戒》、FrontierVille、CastleVille、Mafia Wars等遊戲的開發。聘用維爾杜是Netflix部署進軍遊戲領域的最大動作，維爾杜將向營運總監彼得斯（Greg Peters）匯報工作。

知情人士稱，Netflix將在未來數月組建遊戲團隊，現已在自家網站張貼遊戲開發相關職位的招聘廣告。彭博社表示，遊戲業務可為Netflix吸引新客戶，而且它的部分競爭對手暫時沒有相關服務。迪士尼（DIS）的Disney+、AT&T（T）旗下的華納媒體（WarnerMedia）及亞馬遜（AMZN）的Prime Video影音平台都提供體育賽事直播，卻沒有直接提供遊戲服務。提供額外的遊戲服務，可讓Netflix客戶覺得月費更物有所值。雖然蘋果（AAPL）在Apple TV+串流影音服務以外，還設有Arcade遊戲平台，但遊戲服務另行收費。

為影視開發遊戲 起相輔相成作用

遊戲與影視節目，可起相輔相成的作用。彭博社分析，遊戲是Netflix內容策略的延伸，為其熱門節目帶來更多知識產權價值，儘管與影視節目相關的遊戲未必產生太多收入，卻可令觀眾更投入於Netflix的生態系統，在其平台渡過更多時間，提高其服務的定價能力。

Netflix之前已為遊戲業務試水，包括與外部開發者合作，為其原創劇集《怪奇物語》（Stranger Things）開發遊戲。過去荷李活製片商也有涉足遊戲業務，例如華納兄弟也曾自主開發一些遊戲。不過迪士尼則關閉了大部分內部遊戲業務，目前主要將漫威和《星球大戰》系列的版權授予遊戲開發商。

訂戶增長放緩 集團急謀對策

Netflix目前仍領先於Disney+等競爭對手，但訂戶增長開始放緩。Netflix首季訂戶僅增長398萬，是2013年以來最疲弱的首季增幅。截至3月底，Netflix的全球訂戶總數為2.08億。Disney+的訂戶總數，在截至4月初為1.036億。隨着北美等市場趨於飽和，Netflix正尋找保持增長的方法，包括推出兒童節目、開設網店銷售商品等。

（綜合報道）

[國際金融]

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