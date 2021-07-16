經濟

恒大研派特別息 或冀刺激股價 屢傳財困 月底董事會議討論分派

【明報專訊】近日股價及債價反覆下跌的「債王」中國恒大（3333）昨日在收市後發公告，表示將於7月27日舉行董事會會議，討論「特別分紅計劃」。翻查恒大過去派息紀錄及過往的「董事會會議召開日期」通告，從未有討論過派中期息及特別息，而恒大股價在周三低見8.91元逾3年半低位後，昨日略見反彈，收市升0.45%，報8.95元。

「三條紅線」僅淨負債率轉綠

恒大截至去年底的總負債高達1.95萬億元人民幣，手持現金為1587億元人民幣。自內地官方祭出「三條紅線」，即要求內地房地產公司的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，以及現金短債比不少於1倍的3項財務指標後，恒大一直標榜正積極減債，儘管管理層今年3月份揚言今年底有望「三條紅線」轉綠，但到今年6月30日，其淨負債率才降至100%以下，實現首條紅線轉綠。因此，恒大選擇在債務高企兼財務指標未完全實現「轉綠」之前，突然宣布研究「特別分紅計劃」，引來市場嘩然。

倘派息許家印最受惠

今次恒大「破天荒」祭出特別花紅計劃的新招數，是否有助扭轉股價弱勢「回天」及令投資者重拾對該股的信心，有待觀望。不過，資料顯示，主席許家印目前持有恒大股份101.6億股，持股量76.26%，倘若恒大派息，許家印無疑最受惠。此外，恒大上月底更改旗下房車寶的投資者修訂回購協議，改成由恒大或許家印履行回購義務，倘若有關回購協議最終由許家印履行，恒大派息亦令許家印在財務上有更大彈性。

事實上，恒大近期負面消息纏身，先有指其樓盤全線減價促銷，有部分商票未及時兌付，其一系列債券債價於上月連續幾星期大幅下挫，即使恒大上月底136億元償還境外美元債，仍未令投資者重拾信心。直至許家印於7月1日獲邀到天安門城樓出席中國共產黨100周年慶典，恒大股債齊回升，但反彈後勁不繼，現時股債價格仍低企。

明報記者 陳偉燊

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