康聖環球「大熱倒灶」暗盤跌7%

據輝立暗盤，該股全日未能升穿招股價，並以低位9.09元收市，跌7.1%。每手500股帳面蝕345元。於富途暗盤亦跌5%。康聖環球為內地臨牀特檢服務商，現時仍錄虧損，公司本次公開發售超購542倍，上限定價9.78元。一手中籤率低至5%，更吸引逾50張「頂頭槌飛」。不過，計入7日孖展息，大戶恐連本帶息蝕約6萬元。

環球新材暗盤升兩成至三成

其他新股暗盤，環球新材（6616）表現最佳，於各暗盤有兩成至三成升幅。於輝立暗盤最多曾升25%，收市仍有21.5%升幅。收報3.95元，每手1000股，每手帳面賺700元。該股一股中籤率25%，本次有約4.6萬人認購，入「頂頭槌飛」的兩名大戶，不計孖展息，昨晚帳面已勁賺逾150萬元。中國通才教育（2175）暗盤表現相異，於兩暗盤均插一成，但於耀才暗盤反微升0.3%。

物管股方面，康橋悅生活跌2%，報3.6元，每手蝕80元；融信服務無升跌。

另外，昨日有三隻新股掛牌。其中暗盤無力的醫脈通（2192）首日保招股價不失，下午更愈升愈有，收市升14%，收報31元。每手500股，每手賺1900元。「頂頭槌飛」大戶首日帳面賺8萬元，不過若借孖展入飛，計入7日孖展成本後，僅淨賺約2.8萬元。該股全日交投活躍，成交額涉35.5億元。物管股德信服務（2215）全日無升跌。百得利（6909）延續暗盤炒作，收市升25%。每手1000股，每手帳面賺1100元。

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