經濟

黎氏企業與大股東遭入稟追討欠費

【明報專訊】上市逾4年的細價建築股黎氏企業（2266），本周二（13日）遭聲稱曾協助集團上市的財務顧問陳志雄入稟高院提告，指集團與大股東兼主席黎英萬及黎鳴山父子違反上市前協議，未有履行口頭協議，向他交付公司上市後約9.375%股權。陳志雄提出，按當年上市價計算該批股份市值約4312.5萬元，因此入稟高院追討等值費用。

指未履行口頭協議交付9.375%股權

黎氏昨日收市報0.5元，升1%，陳志雄入稟追討的費用，相當於黎氏總市值2億元之21.56%，並遠超該集團手持現金2201.8萬澳門元水平。

入稟狀顯示，陳志雄聲稱，早於2016年12月黎英萬父子已經向他提及，正在準備將黎氏集團上市，要求他提供顧問服務，並在2017年1月達成口頭協議。他表示，根據雙方協議，陳志雄可在黎氏上市後，獲轉讓上市發行的1億股新股當中的37.5%作為報酬。陳志雄聲稱，已經做了所需的所有工作。當時黎氏最終以每股1.15元，發行1億股新股上市。

不過，陳志雄稱，黎氏未有按口頭協議向他轉讓股份，至2018年5月份他要求黎氏履約遭拒，今年5月5日他經律師行發信要求黎氏賠償損失。他按黎氏當年上市價1.15元計算，直指當年新發行的1億股之37.5%，價值達4312.5萬元，作為入稟追討費用依據。

至昨晚本報截稿止，未見黎氏發公告交代入稟事宜。集團在澳門從事裝修、建築及維護工程業務，由大有融資出任保薦人，由2017年2月上市至昨日股價跌56.52%。

相關字詞﹕陳志雄 黎鳴山 黎英萬 黎氏企業

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