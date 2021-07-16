台積電次季純利增11.2％ 研日本設立晶片廠 集團：計劃具戰略意義

明報記者 陳麗歡

台積電美國預託證券（ADR）昨晚受壓，早段跌逾半成。魏哲家表示，日本當地政界人士已注意該項投資的重要性，台積電創辦人兼董事長劉德音則表示，目前仍未有關於在日本設廠的「最終決定」，稱最終是否落實是否在日本建廠，將取決於客戶需求。

美ADR早段跌逾半成

台積電管理層亦重申，集團長期保持50%以上毛利率的目標是可持續的，並預計今年全年銷售以美元計算，將增長兩成。根據彭博社分析，蘋果作為台積電的主要客戶，早前提及尋求將 iPhone產量提高20%，將成為未來推動台積電收入增長的重要因素之一。季內，台積電營業毛利率為50％，按年跌3個百點；營業淨利率為39.1％，按年跌3.1個百分點。台積電預計，第三季營業毛利率介乎49.5％至54.5％之間，營業淨利率則在38.5％至40.5％之間。

收入按製程分類，成熟製程的5納米晶片及7納米晶片，各佔銷售比例達18％和31％；至於16納米佔比14％，28納米佔11％。魏哲家表示，集團將開始生產4納米晶片，這是目前廣泛採用5納米晶片技術的一個簡單升級。

魏哲家：開始生產4納米晶片

倘按晶片用途劃分，車用電子晶片收入佔比僅4%，惟貢獻收入按年仍有顯著升幅，首季增長31%，上季則收窄至12％，高效能運算晶片按季升12％。至於佔收入比重最大的智慧型手機晶片，銷售跌幅收窄，由首季跌11％收窄至上季跌3％。季內，智慧型手機晶片收入佔42％，其次高效能運佔39％，物聯網佔8％。另早前有報道表示，美國政府向台積電施壓，要求公司加快解決車用晶片短缺問題，魏哲家昨日特別提到，集團正努力解決短缺問題，亦意識到政治和經濟的壓力，但強調車用晶片佔收入比例目前仍僅4％。魏哲家表示集團上半年已於客戶積極合作，重新分配晶圓產能，下半年亦會採取措施應對汽車製造商的晶片供應短缺問題。魏表示雖然產能失衡的問題不會持續太長時間，但預計直至今年底、甚至明年，產能將仍然緊張。