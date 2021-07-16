港交所伙證監研碳交易中心可行性

探索「CAT」發展機會

小組續稱，專責團隊會探索國內外的「限額與交易（cap-and-trade，簡稱CAT）」及「自願碳市場」發展機會。所謂CAT，又稱排放權交易，是指限定一段時期內企業或組織可排放的污染物額度，若要提高限額，則須從其他未用盡額度參與者處購買。實際上，歐盟自2005年起已試行此體系，限制溫室氣體派放。至於自願碳市場方面，則主要為企業不受額度限制情况下，主動購買碳排額度。

督導小組亦提及，支持國際財務報告準則（IFRS）基金會制訂全球首套統一可持續披露標準，同時證監會、港交所、財匯局及香港會計師公會將就新披露標準合作制訂藍圖，評估新標準並研究可行的實施方案。督導小組昨日亦成立跨界別平台「綠色和可持續金融中心」，該中心將負責統籌金融監管機構、政府部門、業界持份者及學術機構，開展培訓、研究及政策工作。中心亦會建立數據庫，支援工作。