國泰料客運運力年底回到疫前30％

94%駐港機師預約或接種疫苗

國泰表示，由於港府禁止由菲律賓、印尼及英國抵港的客運航班影響整體需求，但其他主要市場的需求有改善，當中包括本港留學生在8月飛往美國的需求強勁，已加密班次配合。總結上半年客運方面，國泰載客人次跌96.4％，運力跌85％，收入乘客千米數則下跌95.8%。

貨運方面，上月運載10.94萬公噸貨物及郵件，按年升17.4%，但仍較2019年跌33.3％，月內貨物及郵件收入噸千米數按年升10.3%，但較2019年跌28.7％。

國泰早前對員工表示，拒絕接種疫苗或影響工作，集團昨日更新時稱，已有94%的駐港機師及76%的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗。

國泰表示，在短途航線較5月增加不少只載貨的客機航班，以滿足强勁的區域需求。整體而言，按月載貨量與運力增幅相稱，確保淨貨運運載率維持平均 80%以上。