迅銷第三季業績遜預期 下調全年收入預測

日本大中華區表現未如預期

迅銷表示，受新冠疫情擴大因素影響，第三季業績遜預期，因此下調部分全年預測。集團預計2021/2022財年全年收入達2.1萬億日圓，按年增長7%，較今年4月預測下調600億日圓，經營溢利預測則下調100億日圓至2450億日圓。不過，集團維持純利與年度派息預測不變，預計純利約1650億日圓，按年增長逾八成，全年每股股息則為480日圓，包括中期及期末派息各240日圓，與上年度股息金額不變。

集團旗下的日本UNIQLO，第三季單季收益及溢利錄得大幅增長，但表現仍較預期遜色。日本地區上季收益為1825億日圓，按年同期升35%，經營溢利為216億日圓，同比上升187.3%。集團表示，雖然部分產品銷情強勁，網路商店銷售亦錄得增長，不過受疫情影響，須關閉的門店數量比預期多，加上商品缺乏話題性等，使增長受壓。

此外，大中華地區的第三季業績表現亦未及預期。上年同期因疫情受控使消費反彈，但今年內地市場的消費方向轉向國內旅行，零售市場需求呈下降趨勢，大中華市場雖錄得盈利增長但未符合預期。