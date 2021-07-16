經濟

莎莎首季港澳同店銷售升近四成 港零售回穩 周大福六福同期升逾倍

【明報專訊】本港零售市道逐步回穩，繼周大福（1929）後，另外兩家本地零售商六福（0590）及莎莎（0178）昨日收市後公布的首個財政季度（即2021年第二季）數據，港澳銷售亦見好轉；不過，相比六福同期錄得約1.1倍升幅，莎莎首財季港澳同店銷售升幅不足四成，則似乎稍為乏力。

莎莎整體營業額按年升42.1%

莎莎昨日公布，截至今年6月底止的首個財季，港澳地區同店銷售按年升38.7%，加上線上業務錄得逾1倍增長，帶動季內整體營業額按年升42.1%至8.39億元。

集團解釋，由於去年基數較低，以及線上和澳門地區業務錄得較高銷售增長，刺激集團季內整體營業額按年轉虧為盈，並錄得增幅。其中港澳地區期內營業額升38.7%至5.63億元，中國內地亦增27.5%至7400萬元；線上業務更錄1.62億元，按年大增1.08倍。

集團表示，雖然首財季內地客銷售仍然較上一季度有所改善，亦已回復至2018及2019年度同期一半的水平，但由於兩地尚未通關，香港內地客銷售未有顯著改善，並仍然以本地客為主導；隨着政府推出電子消費券，集團相信有望帶動本地客消費。

零售店數目方面，截至6月底止，莎莎共有234間分店，季內於內地及港澳地區增加4間及2間新店。集團表示，將會持續審視香港店舖網絡，以減低集團的整體成本和優化成本架構。

至於六福同期整體同店銷售更大升1.18倍；其中港澳地區較去年同期增1.1倍（見圖），並較上季按年升19%，錄得顯著增長。內地自營店同店銷售則錄1.24倍增幅。

六福內地淨增85間品牌店

集團於首季在內地淨增加85間「六福」品牌店及1間相關自營店；截至6月底止，集團於內地共有2379間店舖。

相關字詞﹕周大福 零售 六福 莎莎

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