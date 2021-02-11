恒指28000關得而復失

科指則跑輸大市，收跌6點或0.1%。眾安在綫（6060）是昨天升幅最大的成分股，收報49.8元，升16.6%；跌幅最大的是快手（1024），收報154.8元，跌3.5%。國指升109點或1.1%，報10,174點。

截至今晨零時，恒指夜期報27,891點，低水105點。

昨天北水南下合計淨流入2200萬元，終止單日流出。全日淨流入最多的個股為東岳集團（0189）及美團（3690），分別錄得2.83億元及2.74億元淨買入，帶動兩者股價分別升20.7%及0.1%。昨天淨沽最多是小米集團（1810）及比亞迪股份（1211），分別淨流出4.61億元及2.8億元，拖累股價分別跌0.7%及3.3%。

騰訊阿里擬互通服務 股價升

有傳騰訊和阿里擬逐步互通服務，騰訊收升1.5%至565元，貢獻大市32點；阿里則升2%至210.6元，貢獻最多恒指升幅，達42點。

摩根士丹利發表報告表示，上述傳聞相信有助減少騰訊部分反壟斷風險，認為騰訊在內地互聯網行業相對有彈性，雖然維持「增持」評級，目標價卻由800元降至720元。