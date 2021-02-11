經濟

中國第2季GDP升7.9% 遜市場預期 分析料恢復期較預測長 下半年中央或需再谷經濟

【明報專訊】中國第二季經濟延續新冠病毒疫後反彈的升勢，次季GDP按年增長7.9%，略低於市場預期的8%，與2019年比較，去年和今年兩年的平均增長為5.5%，高於首季兩年平均5%增速。總結上半年GDP增幅為12.7%，兩年平均增長為5.3%。不過同時公布的6月份經濟數據增速較5月有所減慢。分析認為，雖然中國經濟持續復蘇，但需較預期更長的時間才能恢復到疫前水平，下半年或加強貨幣政策或財政政策推動經濟。

明報記者 歐陽偉昉

國家統計局公布，今年上半年固定資產投資按年上升12.6%，好過市場預期的12%，但低於首5個月增長15.4%，兩年平均增長4.4%。6月份社會消費品零售總額按年上升12.1%，好過市場預期的10.8%，低於5月份上升12.4%，兩年平均增長為4.6%。

統計局：市場信心內需續增 保復蘇

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年經濟持續穩定恢復，惟全球疫情持續演變，外部不確定因素較多，國內經濟恢復仍不均衡，大宗商品價格上升對中小微企構成的成本壓力增加。不過市場信心、內部需求等基本因素持續增強，下半年可保持穩定復蘇的趨勢。

總理李克強在月初提及下調銀行存款準備金率，出乎市場預期，人民銀行及後宣布全面降準0.5個百分點，昨日起生效。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，中國經濟或需更長時間恢復，因此需要更具支持力的貨幣政策推動部分經濟發展。

專家料下半年加快基建投資

趙耀庭表示，去年中國經濟由疫情相關製造業和基建推動，但隨着環球消費者支出轉向服務業，以及政府擔心債務增加，令情况開始出現改變。另外，雖然內需正在增加，但大部分中小企業和服務業未完全復蘇，限制消費者信心。他預期，下半年內地不會有降準或減息等貨幣政策放寬，但或會加快基建投資，推動下半年經濟發展。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，經濟數據沒有在第二季走弱，消費上除了汽車需求疲弱，其他消費保持溫和上升，工業增加值表現亦不錯。不過，固定投資則明顯走弱，上半年基建投資按年增長30%，但設備工具購置反而按年減少0.8%，她認為除了因為半導體缺貨，亦由於廠商對未來經濟缺乏信心所致。

人行續期千億MLF

昨日降準生效同時，人行就到期的4000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF），續作1000億元，利率保持2.95厘不變。彭藹嬈表示，昨日降準同時續作MLF有明顯信號，顯示經濟需要流動性，銀保監日前已預示銀行不良貸款繼續增加。她認為，若美國科技禁令影響中企的科技產品生產，以及中國收緊金融科技和數據監管，影響短期增長等風險沒有減退，人行或會在第四季再作另一次降準。

相關字詞﹕內需 中小企業 復蘇 降準 貨幣政策 中國經濟 人民銀行 中國 新冠肺炎

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