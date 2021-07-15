【明報專訊】人民銀行上周五宣布，全面降低銀行存款準備金率0.5個百分點，今日起生效，釋放長期資金約1萬億元人民幣；雖然上周三（7日）國務院常務會議已提出降準要求，市場對此已有憧憬，但普遍預測將定向降準，因此是次全面降準出乎市場預期（見圖），花旗黃栢寧分析，雖然是次人行降準時間比市場預期快、力度亦比市場預期大，但由於主要是用來支持中小微企及實體經濟，中央對房地產調控未有放鬆迹象，故他建議現階段不宜重注內房股，宜趁調整分段買入。
黃栢寧解釋，即使內房股估值現時不貴，但股價上升需要有催化劑，一二線城市新盤售價封頂限制何時放寬、下半年土地供應增加會否令地價回落，均會直接影響內房經營狀况，投資者宜密切注視。
首要考慮信貸質素 資產負債表須穩健
另外，黃栢寧強調，目前選內房股最重要是考慮信貸質素，即資產負債表須穩健，「其實由去年下半年至今，市場焦點一直是信貸質素，如果你買了一間拓展業務太進取的內房股，相信會很困擾」。
其他板塊方面，黃栢寧認為科技股亦有投資機會，但指需要留意兩點，「第一，該公司有沒有突破性產品可以創造到理想的回報呢？第二，該創新產品不止要爭取到內地市場份額，不要『塘水滾塘魚』，而是可以在國際市場佔一席位，這樣才配合到國策，亦是真正『有料到』。」