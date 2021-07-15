黃栢寧解釋，即使內房股估值現時不貴，但股價上升需要有催化劑，一二線城市新盤售價封頂限制何時放寬、下半年土地供應增加會否令地價回落，均會直接影響內房經營狀况，投資者宜密切注視。

首要考慮信貸質素 資產負債表須穩健

另外，黃栢寧強調，目前選內房股最重要是考慮信貸質素，即資產負債表須穩健，「其實由去年下半年至今，市場焦點一直是信貸質素，如果你買了一間拓展業務太進取的內房股，相信會很困擾」。

其他板塊方面，黃栢寧認為科技股亦有投資機會，但指需要留意兩點，「第一，該公司有沒有突破性產品可以創造到理想的回報呢？第二，該創新產品不止要爭取到內地市場份額，不要『塘水滾塘魚』，而是可以在國際市場佔一席位，這樣才配合到國策，亦是真正『有料到』。」

[名人樓市論壇]