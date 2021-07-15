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花旗黃栢寧：通關存變數 樓價未必破頂

【明報專訊】美國聯儲局可能宣布退市帶來不明朗因素持續，恒指本月以來反覆受壓，昨日收報27,787點，不足半個月便下跌1040點或3.61%，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧本周在專訪中預測，退市陰霾短期仍會繼續困擾港股，而且恒指過去10年每逢第三季均比較波動（表1），惟本港住宅樓市向好趨勢未變，地產股基本因素良好，建議投資者可於本季趁調整低吸地產股，有機會在下季的港股升浪中獲利，相對下由於通關存變數，樓價未必在下半年可以破頂。

美國聯儲局在上月中旬舉行議息會議，調高2023年加息預測至兩次。黃栢寧分析，此舉已為市場帶來不穩定因素，影響投資者情緒，港股亦趨反覆，本月更開始轉弱，即使本周反彈，亦未見出現重大突破。他認為，美聯儲主席鮑威爾若於下月26日至28日在當地主辦的Jackson Hole全球央行年會暗示退市，令市場相信當局在明年初開始縮減現時每月購買1200億美元債券規模，港股可能會大幅波動，屆時便要把握低吸機會。

黃栢寧表示：「美聯儲若宣布退市，顯示經濟已從新冠疫情復元，這樣才有能力退市，此舉對全球經濟亦屬正面；港股上月已經率先調整，目前估值亦較美股低，而且內地去年第二季已在全球主要經濟體中率先走出疫情，對本港經濟有支持作用。今年本港經濟增長料會比美國快一點，所以我覺得假如本季美聯儲局暗示退市令市場氣氛變差、港股出現調整，可能是執平貨機會。若第四季市况好轉，屆時便有獲利機會。」

息口低供應少 樓市續有支持

在眾多板塊中，黃栢寧認為，本港住宅樓市今年以來價量齊升，基本因素理想，假如本季餘下時間地產股股價跟隨大市回落，可以考慮趁低吸納，「即使去年本港受疫情衝擊、樓價曾經出現調整，發展商亦無積極推盤，惟市民置業需求被壓抑一段時間後，在今年疫情緩和後爆發，故此近月除了二手市場成交增加外，一手新盤亦賣得不差，反映市場氣氛轉旺；始終在未來的日子不論美國及本港息口料仍會維持在低位一段時間，本港住宅土地供應的情况亦從來無改善，而且今年餘下時間經濟若進一步復蘇，亦會利好樓市，下半年很多大型發展商料有一系列新盤推出，反映它們亦希望順勢帶旺銷情，新盤銷情報捷亦可成為股價上升的催化劑。」

港人移民未必賣港樓

至於今年以來不少港人移居外地，黃栢寧分析，目前二手樓價逼近歷史高位，成交亦頗暢旺，新盤銷情亦理想，可見移民對樓市的影響暫時不大。「港人移民對港樓的影響，首先是要看移民的數量，暫時沒有準確數據；第二，港人在本港居住，對住宅自然有剛性的需求，但即使港人移民後，他/她也不一定要賣樓，可以用來收租，會因應本身的財務狀况而有不同的考慮」。

差餉物業估價署上月底公布，5月私人住宅售價指數報393.7點，按月上升0.64%，今年首5個月均錄得升幅，累升3.63%，距離2019年5月歷史高位396.9點僅差0.8%。不少地產界人士均期望下半年樓價可創新高，黃栢寧則認為，樓價能否破頂，本港能否恢復與內地通關是關鍵變數之一，「其實由去年第三季傳聞港人藉着健康碼可通關往內地開始，通關的討論已經長達一年，市場目前亦預期快將通關，假如一段日子後仍未通關，市場的氣氛會否改變呢？所以我不敢預期下半年樓價一定會創新高，只可以說以目前的氣氛，未來幾個月樓市不會太差」。

看好股價落後的大型地產股

既然樓價不一定可以在下半年破頂，可能只在高位橫行，黃栢寧教路，投資者還是以低吸大型地產股勝算較佳，「我估計大部分港人買地產股都選幾間大發展商」。

雖然今年以來大型地產股股價均錄得升幅，惟差異頗大，當中以長實（1113）勁升33.04%表現最佳，緊隨其後的恒地（0012）、新地（0016）及新世界（0017）升幅則落後一大截（圖2），黃栢寧認為，可留意較為落後的大型地產股。

下半年寫字樓需求續軟

至於地產股其它細分板塊，黃栢寧認為，若本港與內地在下半年恢復通關，與奢侈品相關的高檔零售地產股屬最直接受惠者，「最重要是此受惠尚未發生，你並非在炒一個市場上已經見到的新聞」；不過，他看淡寫字樓相關的地產股，料寫字樓需求仍然偏軟。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕內房股 本港住宅樓市 地產股 退市 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧

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