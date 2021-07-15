無懼滴滴下架 內地叫車App選擇多

明報記者

滴滴出行在蘋果、Android手機新用戶均已不能正常註冊，已下載並註冊的用戶可繼續使用滴滴打車。目前滴滴App已在華為、小米、應用寶等Android應用商店下架。隨後滴滴官網也關閉了下載渠道，微信、支付寶已無法搜索出滴滴出行小程序。曾經使用過滴滴出行小程序的用戶，仍可在小程序歷史記錄中找到並正常使用。隨着事態的進一步擴大，滴滴出行母公司旗下「滴滴企業版」等25款App被下架。若想在深圳、珠海及廣州大灣區等地叫車的用戶，可以有多個程式任君選用，不過要留意其車型及司機多少，因為不少用家都反映同一叫車App會在不同地區發揮優勢不相同，新用戶便要留意。

曹操出行 全線用新能源車

在大灣區的同事表示，自己身處廣州，由於之前已安裝了「滴滴出行」程式，故仍然可以叫車。如果在廣州較受歡迎屬「如祺出行」及「曹操出行」，曹操是吉利集團旗下戰略投資業務，所使用的專車均為吉利旗下新能源汽車，節能環保、服務專業、司機均為自營招募，信譽較有保證。惟目前只覆蓋了杭州、北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、成都、武漢、長沙、哈爾濱、西安、蘭州、太原、廈門、寧波、大連、青島、蘇州、營口、金華、佛山、無錫、常德等城市，三四線城市幾乎未覆蓋。

如祺出行 服務聚焦大灣區

廣州另一個較熱門選擇為「如祺出行」，如祺出行在廣州、佛山、珠海、深圳等城市營運服務，其服務是聚焦粵港澳大灣區。2020年初新冠疫情爆發，如祺出行要求所有營運車輛都配備消毒液、口罩等防疫物資。司機每天上崗前須在線申報車輛消毒情况，訂單完成後對乘客可以接觸位置進行重點消毒。今年2月份，如祺出行在司機端App先後上線司機健康打卡、健康碼核驗、口罩佩戴動態監督等功能；同時積極推進司機接種疫苗工作，目前平台司機疫苗接種率近90%，核酸檢測率達100%。

花小豬打車 主打基層市場

而在25個下架程式中，並沒有包括「花小豬打車」，雖然該App是滴滴旗下的，主打基層市場的出行軟件。主要是便宜，堪稱打車界的「拼多多」，福利很多，新用戶直接立減10元人民幣，平常打車也有紅包和折扣，對學生、打工仔來說比較適用。

高德地圖 整合平台助格價

而深圳用戶較偏好高德地圖，使用簡單，打開高德地圖，選擇起始點和目的地，就會出現多家打車服務商。高德地圖為阿里巴巴（9988）旗下，包含的高德打車聯合滴滴、首汽約車、神州租車、曹操專車等網約車企業共同打造高德打車平台，由高德地圖為合作伙伴提供流量和訂單資源，而滴滴、首汽約車等合作伙伴負責完成訂單的執行，為用戶提供了豐富多樣的出行方式。網上討論區指乘客在選擇目的地後，神州便宜用神州，曹操便宜用曹操，不再為單一平台的價格和覆蓋城市所困擾。作為一個整合平台就不比價了，高德的模式勝在方便。

美團打車 覆蓋逾百城市

美團打車是美團點評集團（3690）旗下2018年初上線的一項業務，開始在江蘇南京、上海試點運行。惟於2019年5月下架的美團打車，又於2021年7月9日重新登陸各大主流應用商店。目前，美團打車開通服務城市有北上廣深，成都、杭州、南京、鄭州、合肥、西安、太原、長沙、武漢、沈陽、廈門等100多個城市。本來美團是用來叫外賣或是外送的，現在不但可以打車，還可以買機票、火車票，以及購買景點的門票，預約腳底按摩，找保母，或是找清潔阿姨，都可以透過美團這個App。美團是內地生活服務商，打開美團App，就可消費、娛樂及出行集一身。以在大灣區同事實測由位於天河區的住處去白雲機場，滴滴快車112.8元人民幣，美團用曹操出行是82.3元人民幣，即使滴滴不下架，用戶可能會用較便宜的曹操出行。

[活在灣區]