經濟

香港地產

日清零售批發商2.3億 購京瑞廣場3舖

【明報專訊】工商市道熾熱，有投資者趁機進行換貨。土地註冊處顯示，沙田石門京瑞廣場2期地下5號及56號商舖，以1.39億元易手；另京瑞廣場2期地下3號舖，亦以9100萬元易手，買家同為廣大食品有限公司（KWONG TAI SIK PUNG COMPANY LIMITED），公司董事包括梁冠程、梁冠禧等人，為日清食品香港代理商有成行辦館相關人士，共涉資約2.3億元。翻查資料，廣大食品有限公司今年5月以2.17億元，沽出粉嶺安樂門街38號的有成行物流中心全幢物業，當時帳面賺約1.97億元離場。

另尖沙嘴樓上舖H8錄蝕讓成交，土地註冊處顯示，H8 6樓全層，面積2188方呎，在上月下旬以3600萬元易手，呎價1.65萬元。原業主2012年12月3916.5萬元購入，持貨逾8年，帳面蝕讓316.5萬元或8%。

灣仔道舊樓3.7億放售

有投資者趁樓市轉活而放售物業，高力獲委託獨家代理出售灣仔道238至240號重建地盤項目，項目將招標出售，意向價逾3.7億元，以獲批重建之可建樓面2.7萬方呎計，每方呎樓面地價約1.38萬元。高力資本市場及投資服務部高級行政董事王振康表示，是次出售物業於灣仔道及摩利臣山道交界，各項交通工具均可直達。資料顯示，物業現時為一幢樓高9層的服務式住宅，1963年落成，樓齡約58年，地盤面積約1890方呎，已獲批重建為一幢22層高、樓面約2.7萬方呎銀座商廈，現時地庫及地下為商舖，1樓至7樓為服務式住宅。買家可在新物業外牆及天台上加設多個大型戶外廣告牌，增加廣告效益。

上 / 下一篇新聞

消委會：上半年虛銀投訴增至10宗 去年全年錄5宗 籲看清條款勿只着眼優惠
消委會：上半年虛銀投訴增至10宗 去年全年錄5宗 籲看清條款勿只着眼優惠
商戶積分有限期 籲消費者多查餘額
商戶積分有限期 籲消費者多查餘額
WSJ：騰訊阿里擬逐步互通服務
WSJ：騰訊阿里擬逐步互通服務
壹傳媒近1.4億 售台灣桃園物業
壹傳媒近1.4億 售台灣桃園物業
花旗：同店銷售放緩 周大福降級至「沽售」
花旗：同店銷售放緩 周大福降級至「沽售」
穆迪料國企負債比率 今明兩年微跌
穆迪料國企負債比率 今明兩年微跌
阿里成蘇寧易購最大股東 佔約25%股權 持股超越張近東
阿里成蘇寧易購最大股東 佔約25%股權 持股超越張近東
百得利暗盤炒高三成 醫脈通升6.6%
百得利暗盤炒高三成 醫脈通升6.6%
銀保監官員：內銀不良貸款勢增
銀保監官員：內銀不良貸款勢增
匯控遭削目標價 金融股領跌恒指
匯控遭削目標價 金融股領跌恒指
保利協鑫調查報告：未發現不合規情况
保利協鑫調查報告：未發現不合規情况
奧園前高層申延凍基金資產遭拒 涉螞蟻IPO抽新股「回水」 需付八成訟費
奧園前高層申延凍基金資產遭拒 涉螞蟻IPO抽新股「回水」 需付八成訟費
港交所譴責龍潤茶及8高層
港交所譴責龍潤茶及8高層
鮑威爾再降溫 復蘇不足以減買債 美股三大指數早段揚 科技股向上
鮑威爾再降溫 復蘇不足以減買債 美股三大指數早段揚 科技股向上
蘋果伙高盛推「先買後付」 兩月內無息償還購物支出
蘋果伙高盛推「先買後付」 兩月內無息償還購物支出
星次季GDP增14.3% 增長11年最高
星次季GDP增14.3% 增長11年最高
張兆聰：中手游破頂 或效創夢狂升
張兆聰：中手游破頂 或效創夢狂升
李曉佳：NBA放寬投資限制 隨時促成蔡崇信王國
李曉佳：NBA放寬投資限制 隨時促成蔡崇信王國
技術取勝：兗煤11元阻力變支持
技術取勝：兗煤11元阻力變支持
中銀輕便制服 實踐綠色採購理念
中銀輕便制服 實踐綠色採購理念
KOL練美施空降證券行任CEO
KOL練美施空降證券行任CEO
劉思明：飲品股反彈 包裝股中糧可取
劉思明：飲品股反彈 包裝股中糧可取
周顯：發展郊野公園邊陲 是不為也 非不能也
周顯：發展郊野公園邊陲 是不為也 非不能也
湯文亮：貴買貴賣就是通脹
湯文亮：貴買貴賣就是通脹
兩日3全新盤開示位 最快日內開價 涉逾700伙 維港滙II涉525伙佔最多
兩日3全新盤開示位 最快日內開價 涉逾700伙 維港滙II涉525伙佔最多
仲量聯行：政府加辣機會不大
仲量聯行：政府加辣機會不大
經絡按揭：料下半年樓價升一成
經絡按揭：料下半年樓價升一成
愉景新城連天台實呎逼1.8萬破頂
愉景新城連天台實呎逼1.8萬破頂
方敏生1738萬沽豫苑 9年帳賺678萬
方敏生1738萬沽豫苑 9年帳賺678萬
無懼滴滴下架 內地叫車App選擇多
無懼滴滴下架 內地叫車App選擇多
灣區須知：內地打車小常識
灣區須知：內地打車小常識
花旗黃栢寧：通關存變數 樓價未必破頂
花旗黃栢寧：通關存變數 樓價未必破頂
內房宜分段小注買
內房宜分段小注買