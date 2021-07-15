日清零售批發商2.3億 購京瑞廣場3舖

另尖沙嘴樓上舖H8錄蝕讓成交，土地註冊處顯示，H8 6樓全層，面積2188方呎，在上月下旬以3600萬元易手，呎價1.65萬元。原業主2012年12月3916.5萬元購入，持貨逾8年，帳面蝕讓316.5萬元或8%。

灣仔道舊樓3.7億放售

有投資者趁樓市轉活而放售物業，高力獲委託獨家代理出售灣仔道238至240號重建地盤項目，項目將招標出售，意向價逾3.7億元，以獲批重建之可建樓面2.7萬方呎計，每方呎樓面地價約1.38萬元。高力資本市場及投資服務部高級行政董事王振康表示，是次出售物業於灣仔道及摩利臣山道交界，各項交通工具均可直達。資料顯示，物業現時為一幢樓高9層的服務式住宅，1963年落成，樓齡約58年，地盤面積約1890方呎，已獲批重建為一幢22層高、樓面約2.7萬方呎銀座商廈，現時地庫及地下為商舖，1樓至7樓為服務式住宅。買家可在新物業外牆及天台上加設多個大型戶外廣告牌，增加廣告效益。