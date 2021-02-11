方敏生1738萬沽豫苑 9年帳賺678萬

資料顯示，單位由香港社會服務聯會前行政總裁方敏生及其丈夫張玉堂持有，兩人2012年以約1060萬元購入，持貨9年，帳面獲利678萬元或64%。

南灣2房2830萬沽 實呎逼2.4萬

另外，港島南區受黃竹坑站上蓋新盤銷情帶動，近月成交頻仍，中原高級分區經理黃家俊表示，鴨脷洲南灣6座高層A室，實用面積1188方呎，2房套間隔，享遊艇會海景，新近以2830萬元易手，實呎23,822元，屬市價成交。

買家為用家，原業主則於2010年以2339.8萬元一手買入單位，持貨11年，帳面獲利490.2萬元，升值21%。

逸樺園本月開齋 3房1998萬易手

鰂魚涌逸樺園則錄得本月首宗成交，利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，屋苑2座中高層F室，實用面前821方呎，3房套連工人房間隔，望山景，原以2300萬元放售，經議價後減價302萬元或約13%，以1998萬元沽出，實呎24,336元，屬市價水平。原業主2003年10月以約507.6萬元購入，持貨逾17年，帳面獲利約1490.4萬元或3倍。