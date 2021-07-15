愉景新城連天台實呎逼1.8萬破頂

愉田苑3房752萬沽 創屋苑新高

沙田區亦錄多宗高價成交。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田愉田苑F座高層02室，實用568方呎，3房間隔，以752萬元於自由市場成交，呎價13,239元，創屋苑成交價歷史新高。據了解，原業主1995年222萬元於自由市場 購入上址，當時單位已補地價，帳面獲利530萬元或2.4倍。資料顯示，屋苑對上成交價紀錄為今年6月份成交的G座中層2室，實用568方呎，3房間隔，以747萬元成交，是次成交價比舊紀錄升5萬元或不足1%。

欣廷軒實呎再破2萬大關

區內代理指，沙田欣廷軒5座高層E室，實用396方呎，2房間隔，以810萬元易手，實呎20,455元，平屋苑最高成交呎價紀錄。原業主2000年以184萬元一手購入，帳面獲利626萬元或3.4倍。資料顯示，屋苑5座高層E室，於2019年以810萬元成交，實呎20,455元，創當時屋苑呎價紀錄。

馬鞍山夾屋雅景臺亦錄追平屋苑紀錄成交。

雅景臺3房888萬易手 平屋苑紀錄

市場消息指出，屋苑1座中層D室，實用656方呎，3房1套間隔，以888萬元已補價成交，實呎13,537元，成交價追平屋苑最高紀錄。原業主2010年以370萬元已補價購入，帳面獲利518萬元或1.4倍。