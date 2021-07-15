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經絡按揭：料下半年樓價升一成

【明報專訊】隨着本地疫情緩和，業界持續睇好後市。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，負利率重現、樓市屬剛性需求及政府放寬高成數按揭下，預期下半年樓市升勢將持續，展望全年樓價升幅可達10%。另以首半年計，現樓按揭宗數錄得44,931宗，對比去年同期的35,849宗上升9082宗或25.3%。曹更預料下半年現樓按揭宗數更有望升至11萬宗，挑戰近10年新高。

曹表示，負利率已於今年1月再現，加上美聯儲最快於2023年才開始加息；市場充斥熱錢下，投資者勢將投放大量資金到樓市。曹續稱，據土地註冊處及美聯數據顯示，今年上半年一二手住宅註冊宗數為41,340宗，按去年同期29,195宗大增12,145宗或41.6%，反映市場剛性需求殷切。

此外，政府放寬高成數按揭下，更多上車族及換樓客以高成數按揭入市，據經絡及香港按揭證券資料顯示，6月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額分別達到2271宗及126.85億元，創有紀錄以來的按月新高。

中原按揭王美鳳：全年新取按揭料3700億

另中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，上半年樓市旺勢持續，預期上半年新取用按揭金額可達1765億元，將較去年同期增加33%，按半年計屬第三高紀錄，並預期銀行全年新取用按揭金額可突破2018年3431億元的歷史高位，有望高達3700億元，創出新高紀錄。

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