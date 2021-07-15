仲量聯行：政府加辣機會不大

料全年樓價升一成 商廈租金快見底

他分析稱，全球量化寬鬆政策下，不少市民購入物業保值，因而帶動上半年住宅成交量。他預計，住宅樓價今年下半年可在現水平升約5%，即全年升約5%至10%，而豪宅則升約10%內。被問及市場估計樓價即將破頂，曾煥平指若以區域劃分，新界區鐵路沿線有望率先破頂，豪宅有機會破頂，雖然如此，但估計政府再加辣機會不大。

因疫情而受重大影響的商廈市場，仲量聯行租賃業務部主管鮑雅歷表示，目前寫字樓空置率升至9.5%，是2004年4月底以來次高，預計未來6個月仍有不少樓面重投租賃市場，將推高空置率。他又預計，下半年寫字樓租金將再下跌多5%，並預計未來12個月內見底。

另零售市場方面，仲量聯行商舖部主管唐偉樂表示，疫情下零售市場依賴本地消費，本港四大購物區核心街舖的租金在今年上半年下跌6.5%，預計下半年在消費券刺激下，帶動消費，預期本港核心區街商舖租金有望回升約5%。仲量聯行香港資本市場部主管陳國章提到，今年上半年不少基金購入工廈，預期工廈及核心區街舖將是追捧目標，料做價今年下半年升5%。