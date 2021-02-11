兩日3全新盤開示位 最快日內開價 涉逾700伙 維港滙II涉525伙佔最多

明報記者 林尚民、盧浩鏘

會德豐等繼今年3月先後推出維港滙I及III後，早前公布最新一期維港滙II樓書，項目設525伙，預計2023年5月落成，樓花期22個月。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目首張價單料於日內公布，而3房、4房大單位則傾向以招標形式發售，樓盤最快下周開售。另項目設有一個實用3029方呎、連1368方呎平台及1017方呎天台的5房連私家泳池特色戶，為3期中面積最大一伙，黃光耀指出，自公布項目戶型至今，該單位已錄得超過10組買家查詢，預計單位售價及呎價均可挑戰項目新高。

發展商昨日已開放一個示範單位予傳媒參觀，為實用790方呎的6座18樓C室，3房1套間隔，並設多功能房連套廁，可用作工人房。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，上述單位主人房及廳均向池港雙景，可同時望維港及泳池景觀，示範單位即日開放予公眾參觀。

上嵐全屬1房 首批不少於50伙

此外，全數112個單位均為1房間隔的上嵐，昨日上載樓書，項目預計2023年7月落成，樓花期約24個月，樓盤不設煤氣供應。發展商昨率先開放示範單位予傳媒參觀，為實用290方呎的18樓C室，屬項目面積最大單位，客廳外連相連的露台及工作平台，合共涉38方呎。建灝地產集團投資部經理鄭智榮表示，項目示範單位將於明日開放予公眾參觀，銷售步伐亦已進入最後階段，首批將推不少於50伙，價單最快日內公布，售價將參考屯門同區的一手1房戶，料會受到年輕上車客及投資者青睞。

133 PORTOFINO洋房9800萬沽

另一方面，遠展目前已接近現樓的畢架‧金峰，周二已向傳媒開放示範單位，為實用1334方呎的1座8樓A室3房3套連工作室單位，發展商指出，項目即日起接受買家預約參觀單位，而項目全為實用1019方呎以上的單位或洋房，料短期內以招標形式發售，分層單位將率先推出，意向價將參考九龍塘及沙田九肚山同類型半山分層單位，洋房待取得滿意紙及完成裝修後發售。另信置西貢133 PORTOFINO昨以9800萬元售出6號洋房，實用3462方呎，連633方呎花園及902方呎天台，採5房4套間隔，內置升降機，實呎28,307元。