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經濟
2021年7月15日星期四
技術取勝
投資策略
消委會：上半年虛銀投訴增至10宗 去年全年錄5宗 籲看清條款勿只着眼優惠
商戶積分有限期 籲消費者多查餘額
WSJ：騰訊阿里擬逐步互通服務
壹傳媒近1.4億 售台灣桃園物業
花旗：同店銷售放緩 周大福降級至「沽售」
穆迪料國企負債比率 今明兩年微跌
阿里成蘇寧易購最大股東 佔約25%股權 持股超越張近東
百得利暗盤炒高三成 醫脈通升6.6%
銀保監官員：內銀不良貸款勢增
匯控遭削目標價 金融股領跌恒指
保利協鑫調查報告：未發現不合規情况
奧園前高層申延凍基金資產遭拒 涉螞蟻IPO抽新股「回水」 需付八成訟費
港交所譴責龍潤茶及8高層
鮑威爾再降溫 復蘇不足以減買債 美股三大指數早段揚 科技股向上
蘋果伙高盛推「先買後付」 兩月內無息償還購物支出
星次季GDP增14.3% 增長11年最高
張兆聰：中手游破頂 或效創夢狂升
李曉佳：NBA放寬投資限制 隨時促成蔡崇信王國
技術取勝：兗煤11元阻力變支持
中銀輕便制服 實踐綠色採購理念
KOL練美施空降證券行任CEO
劉思明：飲品股反彈 包裝股中糧可取
周顯：發展郊野公園邊陲 是不為也 非不能也
湯文亮：貴買貴賣就是通脹
兩日3全新盤開示位 最快日內開價 涉逾700伙 維港滙II涉525伙佔最多
仲量聯行：政府加辣機會不大
經絡按揭：料下半年樓價升一成
愉景新城連天台實呎逼1.8萬破頂
方敏生1738萬沽豫苑 9年帳賺678萬
日清零售批發商2.3億 購京瑞廣場3舖
無懼滴滴下架 內地叫車App選擇多
灣區須知：內地打車小常識
花旗黃栢寧：通關存變數 樓價未必破頂
內房宜分段小注買
技術取勝：兗煤11元阻力變支持
【明報專訊】先健科技短線料4.9元有承接（圖）
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