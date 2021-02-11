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星次季GDP增14.3% 增長11年最高

【明報專訊】新加坡第二季GDP按年增14.3%，增長是11年來最高，不過新加坡的經濟規模仍然較疫情爆發前的去年次季小0.9%。由於該國今年5月疫情反彈，並一度實施嚴格的防疫措施，該國第二季GDP較首季收縮2%。回顧去年次季，新加坡實施嚴格的封鎖措施，當時GDP按年急跌13.3%，為有紀錄以來最大跌幅。

馬來亞銀行金英證券經濟師指出，新加坡的形勢比鄰近地區強，其疫情已經受控，且疫苗接種比例較高，目前可制定重新開放邊境的策略，其全年經濟勢將超越疫情爆發前的水平。新加坡在去年經歷1965年立國以來最嚴重的經濟萎縮後，新加坡政府預期當地今年經濟將增長4%至6%，且增幅很可能超越該預測區間的上限。

新西蘭央行擬本月停量寬 紐元升1%

此外，新西蘭央行準備結束疫情期間的刺激政策，本月起結束量寬買債。紐元兌美元昨升1%，突破0.7關口。該央行認為，通縮和高失業率的主要風險已經消退，自去年中實施的大量貨幣支持措施可能會更快減少。部分經濟師預測，該國央行最早將在8月加息，以防經濟過熱。

新西蘭經濟大致未受疫情影響，加上樓市繁榮，零售消費強勁，引發通脹及經濟過熱的憂慮。加拿大央行亦於4月開始減少買債，成為首家減少疫情相關刺激措施的主要央行。挪威央行上月亦表示，可能會在9月加息。

（綜合報道）

[國際金融]

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