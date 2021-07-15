蘋果伙高盛推「先買後付」 兩月內無息償還購物支出

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）準備與高盛（美：GS）合作推出「先買後付」的支付服務「Apple Pay Later」，讓消費者透過Apple Pay分期付款購物，與Affirm及PayPal近期大受歡迎的「先買後付」服務競爭。客戶毋須申領由高盛推出的蘋果信用卡（Apple Card），即可選擇以Apple Pay在兩個月內分4期、無息償還購物支出，又或選擇在多個月帶息分期付款。此支付服務可望應用於任何Apple Pay交易，不限於購買蘋果產品。受此消息影響，美國分期付款服務供應商Affirm（AFRM）周二股價挫一成，昨早段窄幅上落。電子支付平台PayPal（美：PYPL）的股價周二微跌，昨早段回升。
所有Apple Pay消費適用
蘋果自2019年一直伙拍高盛推出蘋果信用卡，不過該信用卡的分期付款服務僅限於購買蘋果產品。至於「先買後付」的「Apple Pay Later」服務，將適用於所有Apple Pay消費。高盛將為客戶的分期付款消費提供所需的貸款，但消費者毋須使用蘋果信用卡，預期新服務可提高Apple Pay的使用率，並促使更多用戶使用iPhone進行支付。
彭博：蘋果要求供應商提高新iPhone產量
此外，彭博社引述供應鏈的消息稱，蘋果要求供應商將今秋推出的新一代iPhone產量提高20%。消息稱，蘋果預期5G手機帶動的超級周期仍會持續。知情人士稱，蘋果近年來一直將新iPhone由上市至年底的產量，維持在7500萬部的穩定水平，現在該公司尋求將新一代iPhone的產量增至9000萬部。瑞信分析師的報告亦預期，5G普及化將繼續推動手機升級。