蘋果伙高盛推「先買後付」 兩月內無息償還購物支出

所有Apple Pay消費適用

蘋果自2019年一直伙拍高盛推出蘋果信用卡，不過該信用卡的分期付款服務僅限於購買蘋果產品。至於「先買後付」的「Apple Pay Later」服務，將適用於所有Apple Pay消費。高盛將為客戶的分期付款消費提供所需的貸款，但消費者毋須使用蘋果信用卡，預期新服務可提高Apple Pay的使用率，並促使更多用戶使用iPhone進行支付。

彭博：蘋果要求供應商提高新iPhone產量

此外，彭博社引述供應鏈的消息稱，蘋果要求供應商將今秋推出的新一代iPhone產量提高20%。消息稱，蘋果預期5G手機帶動的超級周期仍會持續。知情人士稱，蘋果近年來一直將新iPhone由上市至年底的產量，維持在7500萬部的穩定水平，現在該公司尋求將新一代iPhone的產量增至9000萬部。瑞信分析師的報告亦預期，5G普及化將繼續推動手機升級。

（綜合報道）

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