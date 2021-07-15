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鮑威爾再降溫 復蘇不足以減買債 美股三大指數早段揚 科技股向上

【明報專訊】美國上月核心通脹升幅逼近30年高位之際，聯儲局主席鮑威爾就美國經濟狀况及貨幣政策，在本港時間周四凌晨向眾議院金融服務委員會作證。根據在聽證會前公布的證詞，鮑威爾認為美國當前的經濟狀况，距離聯儲局實現充分就業及穩定物價的目標「仍有一段距離」，雖然就業市場持續改善，但「仍有很漫長的路要走」。他再次為通脹降溫，重申通脹「顯著增長」主要由於暫時性因素，不過在通脹增長緩和前，未來幾個月的通脹增長仍將持續高企。鮑威爾強調，美國目前的經濟復蘇進展，仍不足以開始縮減買債。

鮑威爾向市場釋出維持量寬的信號，美股三大指數早段向上，標普500指數再創新高，科技股向上。蘋果（美：AAPL）及Alphabet（美：GOOG）股價創歷史新高。長債孳息率下滑。美國10年期國債孳息率下滑至1.38厘，30年期國債孳息率跌穿兩厘。

美30年債息跌穿兩厘

昨公布的美國6月生產者物價指數（PPI）按年升7.3%，遠高於分析師預期，顯示企業把成本轉嫁給消費者的壓力增加。不過鮑威爾指出，與疫情相關的生產及物流瓶頸，以及其他供應限制導致某些商品和服務價格大幅上漲，當這些瓶頸的影響消除，部分通脹壓力應會逆轉。

他說，雖然勞動力市場的參與率，並未在疫情緩和後由低位攀升，不過前景仍然正面，隨着公共健康狀况持續改善，未來數月的就業增長應該增強。他的證詞透露，聯儲局官員在6月的會議討論過買債步伐，並將在未來的會議繼續討論。他重申在決定作出任何改變前，必先與市場作充分溝通。道明證券全球利率策略主管米斯拉（Priya Misra）表示，鮑威爾試圖淡化聯儲局面臨的退出量寬壓力，並否認已決定即將縮減買債。

沙特阿聯酋達初步協議 國際油價跌

此外，彭博引述知情人士稱，油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯與阿聯酋達成初步協議，允許阿聯酋提高每天的產量配額，意味油組與盟友（OPEC+）可在8月繼續增產，而OPEC+的產量協議亦將延長至明年底。消息傳出後，國際油價昨晚下滑0.5%。

隨着美國經濟增強，大量美國人接種疫苗後出門度假，加上美國政府對航空業推出新一輪薪酬補貼，達美航空（美DAL）終止連續5季的虧損，在上季錄得6.52億美元（約51億港元）的利潤。經濟持續復蘇，亦促使美國銀行業繼續釋出壞帳撥備，令第二季利潤大增。以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）上季釋出22億美元的撥備，助季度利潤按年增長1.6倍至92.2億美元，每股盈利1.03美元，高於分析師預期的77美仙。

釋出壞帳撥備 利好美銀行業利潤

不過美銀第二季收入按年跌4%至214.7億美元。美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）稱，消費者支出已超越疫情爆發前水平，存款增長強勁，而貸款亦開始增加，可是低利率環境及不溫不火的貸款需求正為銀行業帶來挑戰。美銀第二季的淨利息收入按年跌6%至102.3億美元。

像其他大行一樣，花旗集團（美：C）上季釋出壞帳撥備，抵消了交易減少的影響，令利潤增長比預期大。花旗第二季利潤按年增長近5倍至61.9億美元，每股盈利2.85美元。該銀行上季收入按年下降12%至174.7億美元，但仍高於預期。

富國銀行（美：WFC ）上季亦釋出16.4億美元的撥備，令次季利潤達60億美元，扭轉去年同期的38.5億美元虧損。

（綜合報道）

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