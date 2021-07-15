經濟

港交所譴責龍潤茶及8高層

【明報專訊】港交所（0388）旗下聯交所上市委員會，昨日發公告譴責龍潤茶（2898）及8名高層，其中龍潤茶創始人兼主席焦家良及執董焦少良兩兄弟，被指持續或故意不履行《上市規則》下義務，若繼續留任，將損害投資者權益。

公告顯示，焦氏兄弟於2016年未經董事會同意批出關連貸款逾1.37億元人民幣，公司亦未有遵守披露要求。受事件影響，龍潤茶自2017年6月起已停牌，而核數師大華馬施雲連續兩年對業績表「無法表示意見」。

指主席兩兄弟若留任 損投資者權益

其他遭譴責高層，包括龍潤茶行政總裁葉淑萍，執董何文（又名陸平國） ，獨董郭國慶、郭學麟、林紹雄及劉仲華。實際上，上市委員會去年已決定將龍潤茶除牌，公司同年發起司法覆核。高院本月7日剛判決，駁回司法覆核申請，並要求公司需替聯交所支付訟費。公司當時公告指出，正就此尋求法律及專業意見。

龍潤茶背後焦氏兄弟從商多年，背景深厚，惟旗下企業近年事件頻出。資料顯示，焦家良為雲南富商，創辦龍潤集團、盤龍雲海集團，曾任政協、雲南昆明人大代表。公司旗下有中藥、酒業、投資業務。焦氏旗下公司龍發製藥於內地新三板上市，惟內媒報道指出，因帳目及披露問題等，焦家良於去年被列入失信被執行人。

相關字詞﹕龍潤茶 譴責 上市委員會

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