奧園前高層申延凍基金資產遭拒 涉螞蟻IPO抽新股「回水」 需付八成訟費

明報記者 陳偉燊

今次案件背景，源於鄭少輝在去年10月底，與Swenson Fund、軒塍資產管理等達成協議，支付3.218億元認購螞蟻集團上市新股，但後來螞蟻被煞停上市，惟Swenson Fund稱款項改用於購入螞蟻舊股，鄭少輝要求取回款項不果而提出訴訟控告Swenson Fund等，並尋求高院頒發禁制令及資產凍結令。

官：涉案款項存監管戶口已足夠保障

高院暫委法官廖文健去年12月22日經聆訊後，同意Swenson Fund等辯方理據，認為被告已存入3.218億元入監管戶口，足以保障鄭少輝提出的申索，頒令撤銷資產凍結令。鄭少輝不服提出上訴，事隔兩日上訴庭副庭長關淑馨拒絕鄭少輝申請擱置高院頒令等要求，並於今年5月下旬撤銷鄭少輝的上訴許可。

上訴庭副庭長關淑馨在近日頒下判辭，指辦方律師曾向原告鄭少輝查詢是否同意撤銷上訴，但是鄭少輝一方認為，辯方未能於比今年3月8日更早的時間，提交被告冼健航的誓詞等新證據供他們跟進，因此提出條件，辯方在其上訴案中同意堂費的頒令，便撤銷上訴。原告更於今年5月24日申請撤銷上訴，兩日後她頒令撤銷上訴許可，轉為跟進堂費事宜。

關官指，辯方提出將原告擬認購螞蟻集團新股的3.218億元款項，存進指定監管戶口後，鄭少輝以未能充分證明辯方財務狀况致法院需要跟進。案中辯方律師質疑，鄭少輝只顧深究基金公司一方現金流及退回的款項是否原本由鄭氏支付，有轉移視線之嫌，作為上訴理據站不住腳。她亦不見得廖官判案有錯而要上訴庭改判另一結果，並認為辯方作承諾將涉案款項存入指定戶口，已對鄭氏帶來保障。不過，她認同代表鄭少輝的資深大律師袁國強所言，冼健航沒有充分理由下，未能及早提交新誓詞，影響到案件一度休庭跟進，因此她判令鄭少輝在案中只需支付80%堂費。