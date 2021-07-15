保利協鑫調查報告：未發現不合規情况

保利協鑫將繼續停牌

其中一項調查結果發現，審批是次款項的江蘇中能總經理，本身無權批准任何涉及資本開支超過1億元的合約。保利協鑫能源控股則認為，此為個別事件，並將委聘合適的外部顧問進行審查，及在必要時加強內部遵守其內部系統及程序。

至於有關分包商、蘇州子公司及保利協鑫能源之間的關係，前核數師提出分包商所租用的辦公室屬一家蘇州子公司，可能與江蘇中能的一名僱員有間接關係的真實性。法務會計師表示，蘇州子公司向業主租用辦公室自用，隨後轉租予分包商用作辦公室。法務會計師亦指，在保利協鑫的僱傭記錄中沒有發現有關蘇州子公司法人代表、前任及現任監事的記錄；亦沒有發現分包商的實益擁有人及法定所有人受僱於保利協鑫能源或其聯屬公司的證據。今年初，保利協鑫的前核數師德勤對該集團旗下的江蘇中能，以及一間國有企業總承包商和分包商，三方所訂立的一份「工採建合約」，和江蘇中能向國有企業總承包商預付5.1億元的真實性提出疑問。其後保利協鑫能源就有關事件宣布停牌，和聘請獨立法務會計師調查。