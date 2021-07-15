匯控遭削目標價 金融股領跌恒指

截至昨晚11時，恒指夜期報27,823點，高水36點。

花旗：匯豐恒生淨息差料今年見底

國指昨跌48點或0.48%，報10,065點，恒生科技指數報7,667點，升0.1%。發盈喜的藥明生物（2269）升6.47%，報139.8元，是升幅最大的藍籌；比亞迪（1211）跌5.64%，是跌幅最大的藍籌；友邦則是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及小米（1810）微升不足1%；美團（3690）跌1.7%，報290元。銀行股普遍跌，渣打（2888）及中銀香港（2388）均跌逾1%。

花旗報告指，今年第二季，港元1個月平均拆息按季跌5個基點（1厘等如100基點）至9個基點，對本地銀行的淨利息收益率（NIM）可繼續構成壓力，港銀盡力透過改善活期帳戶與儲蓄帳戶（CASA）以抵銷有關壓力。報告亦預計，匯控及恒生銀行（0011）的NIM將在今年見底（見圖），然後明年回升。

基於信貸成本改善，報告調升匯控今年每股盈利預測1%，但因出售法國零售業務造成損失，將明年的預測下調25%，而因收入疲弱，亦下調2023至2025年預測2%，故下調匯控目標價至51.7元，以反映較低的每股盈利，但重申對匯控「買入」評級。