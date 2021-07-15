經濟

銀保監官員：內銀不良貸款勢增

【明報專訊】內地因應新冠病毒疫情，去年推出小微企業貸款延期還本付息政策，措施期限早前再延至今年底，銀保監統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，由於不良貸款暴露一定程度滯後，隨着政策到期，未來不良貸款可能進一步增加。當局會督促銀行採取預期信用損失法，充分評估風險，足額計提撥備。在加強不良貸款處置同時，支持銀行補充資本，增強抵禦風險能力。

內銀不良貸款率為1.86%

劉忠瑞表示，截至今年6月底，內地銀行業不良貸款率為1.86%，因為加強不良貸款處置，不良貸款率較年初下降0.08個百分點，保持在合理水平。不良貸款餘額則為3.5萬億元（人民幣，下同），較年初增加1083億元。銀行業金融機構撥備餘額為6.7萬億元，撥備覆蓋率190.3%，較年初上升7.5個百分點，貸款撥備率3.54%，與年初基本持平。

劉忠瑞稱今年首季處置不良貸款4827億元，較去年首季多，上半年亦預計會高於去年同期。當局已指導銀行前瞻性加大撥備計提和不良資產處置及早處置化解風險，騰出更多風險應對空間。銀行盈利方面，劉表示去年上半年銀行淨利潤基數較低，當時按年降9.4%，預計今年上半年銀行業利潤增速會明顯回升，與各行業相似。有分析認為監管讓利要求令銀行盈利減少，劉指銀行業利潤出現一定的暫時性的波動，但實體經濟利潤回升則有利銀行改善資產質量。

相關字詞﹕內銀 中國經濟 銀保監 新冠肺炎

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