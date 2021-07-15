銀保監官員：內銀不良貸款勢增

【明報專訊】內地因應新冠病毒疫情，去年推出小微企業貸款延期還本付息政策，措施期限早前再延至今年底，銀保監統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，由於不良貸款暴露一定程度滯後，隨着政策到期，未來不良貸款可能進一步增加。當局會督促銀行採取預期信用損失法，充分評估風險，足額計提撥備。在加強不良貸款處置同時，支持銀行補充資本，增強抵禦風險能力。